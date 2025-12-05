Láthatóan továbbra is súlyosan érinti a gazdasági válság a német autóipart: egy újabb beszállító ment csődbe. Egy világszerte 1600 alkalmazottat foglalkoztató ipari óriás jutott nehéz helyzetbe, miután a németországi telephelyén kellett csődöt jelentenie – írja a Bild.

Komoly fennforgás alakult ki az Alsó-Szászországi bockenemi székhelyű Meteor GmbH alkalmazottai között. A céget frissen felvásárló amerikai First Brands Group fizetésképtelenné vált, így a német vállalatot is magával húzta a mélybe, annak 350 dolgozójával egyetemben.

Hiába volt több milliárd dollár forgalma az amerikai vállalatnak, mégis váratlanul csődöt kellett jelentenie.

A német telephelyen autókhoz gyártanak tömítésrendszereket. Szerdán válságtanácskozást tartottak a csődgondnokkal. A Hildesheimer Zeitung beszámolója szerint ekkor reménykeltő fejlemény érkezett, a Meteor megkerülhetetlen szereplő a piacon, mivel kulcsfontosságú alkatrészeket szállít a nagy autógyártóknak. A szóvivő arról számolt be, egyelőre csak a németországi leányvállalat érintett. A romániai, franciaországi és amerikai telephelyekkel rendelkező anyacég, a Meteor Group működése változatlanul folytatódik.

A bockenemi üzem sem állt le, a termelés tovább zajlik.

Felidézték, a cég idén nyáron kötötte meg története legnagyobb megrendelését, és az iparági trendekkel ellentétben egyértelműen sikerpályára állt. A korábbi tulajdonos, a müncheni székhelyű Aequita Group komoly átszervezést hajtott végre, és 50 millió eurót fektetett a vállalat talpra állításába. Az Aequita vezetői állítják, hogy a Meteort kiváló állapotban adták tovább. Ám eközben a First Brands alapítója ellen sikkasztás miatt per indult, a vádakat viszont tagadja.

A német település polgármesetere szerint még lesújtóbb, hogy mindez karácsony előtt történik. Rainer Block emlékeztetett, 2012-ben még több mint 2300 embert foglalkoztatott a Meteor Bockenemben.