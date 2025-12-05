Láthatóan továbbra is súlyosan érinti a gazdasági válság a német autóipart: egy újabb beszállító ment csődbe. Egy világszerte 1600 alkalmazottat foglalkoztató ipari óriás jutott nehéz helyzetbe, miután a németországi telephelyén kellett csődöt jelentenie – írja a Bild.
Komoly fennforgás alakult ki az Alsó-Szászországi bockenemi székhelyű Meteor GmbH alkalmazottai között. A céget frissen felvásárló amerikai First Brands Group fizetésképtelenné vált, így a német vállalatot is magával húzta a mélybe, annak 350 dolgozójával egyetemben.
Hiába volt több milliárd dollár forgalma az amerikai vállalatnak, mégis váratlanul csődöt kellett jelentenie.
A német telephelyen autókhoz gyártanak tömítésrendszereket. Szerdán válságtanácskozást tartottak a csődgondnokkal. A Hildesheimer Zeitung beszámolója szerint ekkor reménykeltő fejlemény érkezett, a Meteor megkerülhetetlen szereplő a piacon, mivel kulcsfontosságú alkatrészeket szállít a nagy autógyártóknak. A szóvivő arról számolt be, egyelőre csak a németországi leányvállalat érintett. A romániai, franciaországi és amerikai telephelyekkel rendelkező anyacég, a Meteor Group működése változatlanul folytatódik.
A bockenemi üzem sem állt le, a termelés tovább zajlik.
Öt év, és eltűnhetnek a német autók – kínai kézbe kerülhet a BMW, a VW és a MercedesA jelenlegi formájában öt éven belül a BMW, a Volkswagen és a Mercedes-Benz is megszűnhet létezni egy közgazdász szerint. Bővebben >>>
Felidézték, a cég idén nyáron kötötte meg története legnagyobb megrendelését, és az iparági trendekkel ellentétben egyértelműen sikerpályára állt. A korábbi tulajdonos, a müncheni székhelyű Aequita Group komoly átszervezést hajtott végre, és 50 millió eurót fektetett a vállalat talpra állításába. Az Aequita vezetői állítják, hogy a Meteort kiváló állapotban adták tovább. Ám eközben a First Brands alapítója ellen sikkasztás miatt per indult, a vádakat viszont tagadja.
A német település polgármesetere szerint még lesújtóbb, hogy mindez karácsony előtt történik. Rainer Block emlékeztetett, 2012-ben még több mint 2300 embert foglalkoztatott a Meteor Bockenemben.
Nálunk ennyien becsődölnek? Magyarországon húzta le a rolót a második legtöbb cég az EU-banLátványosan megugrott az EU-s cégbejegyzések és csődök száma a harmadik negyedévben, az Eurostat adatai alapján a magyar adat feltűnően aggasztó, ráadásul régiós viszonylatban is van még hova fejlődnünk. Továbbiak >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!