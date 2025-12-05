Ahogy az a korábbi években is jellemző volt, idén is zárva tartanak december 24-én a Libri budapesti és vidéki könyvesboltjai.

Több más áruházhoz hasonlóan náluk is lehúzva marad a roló szenteste.

A Libri azt közölte, kiemelten fontosnak tartja, hogy lehetőséget biztosítson munkavállalóinak az ünnepi készülődésre és feltöltődésre – főként a kiemelt kereskedelmi időszakot követően, ezért

december 24-én a korábbi évekhez hasonlóan most is zárva tart valamennyi könyvesboltjuk.

Ám a karácsonyt megelőző napokban a Libri Könyvesboltok a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat, a karácsonyi ajándékok és a téli olvasnivalók beszerzésére pedig rendelkezésre a könyvkereskedő webáruháza is.

Felhívták a figyelmet, a Libri idén is arra biztatja az olvasókat, időben tervezzék meg vásárlásaikat, hogy a csomagok biztosan megérkezzenek a fa alá. Amennyiben lehetséges, érdemes a könyvesbolti átvételt választani, hiszen így a rendelések ingyenesen és garantáltan gyorsan eljutnak majd a vásárlókhoz.