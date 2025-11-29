Az emberi kreativitás területének tartott szépirodalom sem mentes a mesterséges intelligencia hatásától. A Cambridge-i Egyetem Minderoo Technológiai és Demokrácia Központjának jelentése szerint a kreatív írás iparága „ostrom alatt áll”. A kutatásba – melyet a HVG szúrt ki – több mint 4000 brit írót vontak be, akiknek közel 40 százaléka már tapasztalta, hogy bevételük csökkent az MI miatt, és több mint fele attól tart, hogy végleg kiszorítják a piacról.

A probléma egyik kulcsa az MI betanítása. A generatív algoritmusok betanításához ugyanis könyveket használnak fel, a szerzők 99 százaléka azonban soha nem adott erre engedélyt, és nem kapott ezért díjazást.

A kutatás szerint több millió könyvet használhattak fel világszerte engedély nélkül, hogy a gépek megtanulják a stílusukat.

„Ezek a cégek ellopták a kreativitásunkat, hogy olyan terméket hozzanak létre, amely versenyez a munkánkkal. Ez dupla visszaélés” – foglalta össze az egyik író az aggodalmát. A mesterséges intelligencia ugyanis nem csupán utánozza a stílust, hanem egyre meggyőzőbb módon képes könyveket generálni, miközben a publikáló írók jövedelme csökken.

A jelentés rámutat arra is, hogy az MI által generált szövegek gyakran jellegtelenek és ismétlődőek, így az irodalom „ellaposodhat”.

A kiszámítható algoritmusok kiszorítják a középszintű, alapvető szövegírói munkát, miközben a prémium kategóriás szépirodalom luxuscikké válhat.

A megoldás nem az MI megállítása, hanem a szerzői jog szabályozásának szigorítása vagy új megállapodások kialakítása az alkotók és az MI-fejlesztők között. Így biztosítható, hogy a kreatív munkájuk ne vesszen el a generatív algoritmusok betanítása során.

Végső soron a kreatív írás jövője bizonytalan, mivel az MI már képes regényt írni, de a karakterek sorsa továbbra is az ember kezében marad. Előfordulhat, hogy új műfajok és együttműködések születnek a technológia miatt a jövőben – írja a HVG.