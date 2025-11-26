Gyurcsány Ferenc Rónai Egon Mérleg című műsorában egyebek közt politikai visszavonulásáról, magánélete változásairól és irodalmi munkásságáról beszélt.

A volt miniszterelnök bevallotta, hogy májusban, amikor befejezte politikai pályafutását, hetekig nem mert kimenni az utcára, magára zárta az ajtót, bizonytalan volt, hogyan fogadják majd az emberek a lemondása után. „Befejeztem egy nagyon-nagyon hosszú világot, politikában is, magánéletben is 20-30 éveket, aminek az első időszaka nyilván drámai volt” - fogalmazott, hozzátéve, hogy amikor kilépett az utcára, az emberek meglepően kedvesen, bátorítóan fogadták.

Beszélt arról is, hogy magánéleti változásai, különösen a válása Dobrev Klárától, sokkal nagyobb hatással voltak az életére, mint a politikai visszavonulás. Mint mondta, a politikai kihívásokat racionálisan kezelni tudta, de a magánélet érzelmi kihívásai tették igazán nehézzé a helyzetet.

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöki posztjáról való lemondása kapcsán kijelentette: felismerte, hogy a Gyurcsány név jelenléte nehezíti a párt továbblépését. „Valószínűleg akkor könnyebb kitartani a DK-nak, ha nem Gyurcsány Ferenc a DK elnöke” - magyarázta. Hozzátette, hogy lemondása nem kudarc, és továbbra is nagyszerű dolognak tartja, hogy hazája javát szolgálhatta.

A volt pártelnök egyértelműen leszögezte: nem tér vissza a politikába, még akkor sem, ha a DK nem jutna be a parlamentbe. Jelenleg minden hétköznap reggel nyolctól délután négyig ír, hétvégéken is dolgozik könyvein. Második regénye, a Gyilkos igazságok december elsején jelenik meg, és tervei szerint újabb könyvekkel folytatja irodalmi pályafutását. „Azt hiszem, hogy én már nem leszek politikus” - jelentette ki.

Gyurcsány Ferenc pesszimista képet festett Magyarország jövőjéről is. Véleménye szerint az ország a következő választások után bajba kerülhet, függetlenül attól, ki nyer, mert sem a jelenlegi kormány, sem a kihívó nem kínál valódi megoldást az ország problémáira. „Ez az ország bajba fog kerülni. Nem azért, mert én mondom, hanem mert arra nincs út. Mindegy, hogy ki nyer. Mindegy. Mind a kettővel bajba fog kerülni” - fogalmazott.

A volt pártelnök álláspontja változatlan a múltbeli döntéseivel kapcsolatban, például az őszödi beszéd és a kettős állampolgárság kérdésében. Kiemelte, hogy az őszödi beszéd hazafias volt.