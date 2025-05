A Nissan Motor Co. 11 ezerrel több munkahelyet szüntet meg a korábban tervezettnél a gyengélkedő üzletág átszervezésére irányuló terv részeként – jelentette be hétfőn a japán autógyártó.

A Nissan eredetileg tavaly novemberben jelentette be, hogy megszüntet 9 ezer állást, miután az amerikai és kínai gyenge eladások az első féléves nettó nyereség 94 százalékos csökkenéséhez vezettek.

A japán nemzeti műsorszolgáltató szerint most ezek a leépítések közelebb lesznek a 20 ezerhez, ami a teljes munkaerő mintegy 15 százalékát jelenti. A leépítések a belföldi és a külföldi egységeket is érintik – számolt be róla a Bloomberg.

A cég várhatóan kedden teszi közzé a márciusban véget ért üzleti év eredményeit. A Nissan a múlt hónapban figyelmeztetett, hogy valószínűleg rekordnak számító, 700-750 milliárd jenes (4,74-5,08 milliárd dolláros) nettó veszteséget könyvelhet el ebben az évben az értékvesztések miatt.

Az autógyártó lemaradt a hibrid modellek növekvő népszerűségéről az Egyesült Államokban, és nem tudta kihasználni az elektromos járműveknél a korai vezető szerepét.

Kínában, a világ legnagyobb autópiacán is nehézségekbe ütközött a Nissan, ahol a következő években mintegy 10 új járművet tervez piacra dobni, hogy megpróbálja megállítani az eladások csökkenését.

Ivan Espinosa vezérigazgató, aki a múlt hónapban vette át Makoto Uchidától a vezérigazgatói posztot, átszervezi a Nissan működését, és korábban azt nyilatkozta, hogy a vállalat további intézkedéseket fontolgat – írta meg a Reuters.