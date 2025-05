Elon Musk, a Tesla tulajdonos-vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a jövőben kevésbé fog belefolyni a politikába. Egyúttal biztosította a befektetőket, hogy a következő öt évben is a vállalat élén marad. Megjegyzései rövid időre fellendítették a Tesla részvényeit – számolt be az Euronews.

A milliárdos üzletember a Katari Gazdasági Fórumon adott interjújában fejtette ki, hogy jelentősen csökkenteni kívánja politikai jellegű kiadásait a jövőbeli kampányai során.

Elon Musk állítólag több mint 250 millió dollárt (221 millió eurót) adományozott Donald Trump 2024-es elnökválasztási kampányának támogatására.

Amikor arról kérdezték, hogy a 2026-os félidős választásokon is ugyanezt a szintet költené-e, Musk így válaszolt: „Azt hiszem, a politikai kiadások tekintetében a jövőben sokkal kevesebbet fogok tenni.”

A Tesla-vezér politikai szerepvállalása – az, hogy elfogadta DonaldTrump felkérését a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) vezetői posztjára – negatív visszhangot váltott ki a céggel szemben. Támadások érték az autós bemutatótermeit, és sokan bojkottálták a márkát.

A szélsőjobboldali európai pártok iránti támogatása is vitatottnak bizonyult, és hozzájárult a Tesla elektromosjármű-eladásainak meredek visszaeséséhez a régióban.

Érzékelte ezt maga Elon Musk is, amikor márciusban a wisconsini városházán a következőképpen nyilatkozott: „sokba kerül nekem ez a munka”. A Tesla első negyedéves gyorsjelentése láttán ki is jelentette, hogy a DOGE-ra fordított ideje májustól jelentősen csökkenni fog. Most pedig megerősítette, hogy legalább a következő öt évben a Tesla vezérigazgatója marad.

Elon Musk szavai hatására a Tesla részvényei nyomban 3,6 százalékkal emelkedtek.

A világ legnagyobb elektromos járműgyártójának részvényei már összességében több mint 50 százalékkal emelkedtek az április végi éves mélypontról, de a május 20-i tőzsdezáráskor még mindig 12 százalékkal maradtak el az év elejitől.

Áprilisban egyébként a Tesla európai eladásai továbbra is jelentősen csökkentek éves szinten: Németországban 46 százalékkal, az Egyesült Királyságban 62 százalékkal, Dániában, Hollandiában és Svédországban pedig több mint kétharmaddal. Musk ennek ellenére kiemelte a többi régióban elért erősebb teljesítményt, hangsúlyozva: „az eladási számok jelenleg erősek.” De sok reményt fűz a Robottaxi programhoz.

Megerősítette, hogy a Tesla az eredeti terveknek megfelelően június végéig elindítja a teljesen önvezető járműszolgáltatásokat Austinban.