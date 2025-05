Az Egyesült Államokban a fogyasztói hangulat megőrizte az előző havi szintet májusban, az előzetes becsléssel ellentétben nem romlott a Michigan Egyetem havi rendszeres felmérése alapján.

A Michigan Egyetem fogyasztói hangulatindexe májusban az áprilisi 52,2 ponton stagnált, véget vetve ezzel a már négy egymást követő hónapja tartó csökkenésnek. Az index előzetes májusi értéke 50,8 pont volt – számolt be róla az MTI.

A hangulatindex mindkét összetevője, az aktuális helyzet megítélését számszerűsítő mutatószám, valamint a várakozások mutatószáma is jobbnak bizonyult az előzetes értéknél. A várakozások kissé javultak az előző havihoz képest is, az aktuális helyzet megítélése viszont romlott, azzal együtt is, hogy az előzetes értéknél jobb lett.

Az aktuális helyzet megítélésének végleges mutatószáma 58,9 pont lett májusra az előzetes 57,6 pont helyett az áprilisi 59,8 pont után. A kilátások megítélésének mutatószáma 47,9 pontra emelkedett májusra vonatkozóan, az áprilisi 47,3 pontról az előzetes 46,5 pont helyett.

A hangulat az előzetes adatok alapján romlott májusban, de a hónap második felében fordulatot vett, miután ideiglenesen felfüggesztették az egyes kínai termékekre kivetett vámokat

– mondta Joanne Hsu, a fogyasztói felmérések igazgatója.

Az egy évre előre becsült inflációs várakozások alig változtak, 6,5 százalékról 6,6 százalékra emelkedtek, ami jóval alacsonyabb az első becslésben közölt 7,3 százaléknál. Ez a legkisebb emelkedés a választások óta, és véget vet a rövid távú várakozások négy hónapja tartó rendkívül nagy ugrásának. A hosszú távú inflációs várakozások is lefelé, 4,2 százalékra módosultak a korábbi 4,6 százalékról, és a márciusi 4,4 százalék alatt maradtak.