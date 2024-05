Nem minden csiga falja fel a veteményesünket, a házas csigák legnagyobb része például barátságos, de még a 26 féle hazánkban fellelhető meztelen csiga közül is csak 10 fajta az, ami kimondottan káros.

Ráadásul az Agroinform szerint az éticsiga kifejezetten hasznos is, hiszen a növényi maradványokat és a korhadó szerves anyagokat is elpusztítja, sőt, más csigák tojásait is.

Kapcsolódó Megmenekülhet a diófa a kipusztulástól

A nagy barna meztelencsiga és a spanyol csupaszcsiga ugyanakkor már nem ennyire kedves puhatestűek. Míg előbbi hatalmas távolságokat is meg tud tenni, addig az utóbbi lényegében mindent elpusztít a veteményeskertben, amihez csak hozzáér.

A spanyol csupaszcsiga ezen felül azért is veszélyes, mert akár 150-200 tojást is képes lerakni, ráadásul a hideg időjárás sem tartja őt vissza.

Ugyanakkor van megoldás arra, hogy a csigákat távol tartsuk a kertünktől. Egyfelől a lap szerint érdemes folyamatosan rendben tartanunk a kertünket, mivel az nem kedvez nekik: nincs hova elbújniuk, ha rendszeresen füvet nyírunk, illetve, ha kiiktatjuk a pitypangokat.

A veteményest rendszeresen kell gyomlálnunk, hogy na találjanak olyan helyet rajta, ami kellő nedvességgel bír, hogy utána elrejtőzhessenek. De jó megoldás lehet, ha minél több a száraz, napos hely a kertben, valamint a magaságyások is kihívást jelentenek a nem túl sportos csigák számára.

Ezen felül fontos az is, hogy reggelre időzítsük a napi öntözést, mivel a csigák éjszakai állatok.

Meglepően hangzik, de a csigákat vonzza a sör illata és íze is, így ha egy pohárral - majdnem peremig beásva - kiteszünk egyet a kertbe, akkor az csigamágnesként hat.

Mivel a csigák nem úsznak jól, így ez könnyen halálos lehet a számukra a sörfürdő. Szintén érdekesség, hogy egyes beszámolók alapján az indiai futókacsák is lelkesen nyelik a meztelencsigát, illetve a begóniát, a fekete ribizlit és a paradicsomot kifejezetten nem kedvelik a puhatestűek, így érdemes belőlük sokat ültetni. Hatékony megoldás az is, hogy az ágyásokat sóval szórjuk be.