A Magyar Telekom árbevétele 1,3 százalékkal 242,9 milliárd forintra csökkent, adózott eredménye pedig 25,1 százalékkal 57,5 milliárd forintra nőtt 2025 harmadik negyedévében a tőzsde honlapján szerdán közzétett gyorsjelentés szerint.

Az elemzői konszenzus a negyedéves bevétel növekedését közel 2 százalékra (245 milliárd forint), a várható nyereséget pedig 54 milliárd forintra becsülte.

A jelentés szerint az összes bevétel csökkent, mivel a távközlési szolgáltatási bevétel, mobil adat és vezetékes szélessávú szolgáltatások iránti kereslet növekedéséből adódó bővülést ellensúlyozta a rendszerintegrációs és informatikai (RI/IT) bevételek éves szintű csökkenése, valamint a készülékértékesítés alacsonyabb értéke.

A cég megerősítette, hogy 2025-ben 1-3 százalék közötti bevételnövekedést vár. A módosított nettó eredmény és a szabad cash flow pedig előre láthatóan legalább 200 milliárd forintot tesz majd ki az idei évben, ezen sem változtattak a negyedév teljesítménye alapján.