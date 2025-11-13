Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beruházás bejelentését Budapesten arról számolt be, a bejelentés ismét bizonyítja, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be a két ország kapcsolataiban. A tárcavezető közlése szerint a a beruházáshoz az állam nagyjából 18 milliárd forintos támogatást biztosít, így segítve elő kétszáz új munkahely létrehozását a meglévő kétezer mellé.

Szijjártó tudatta, hogy a cég kapacitásbővítést hajt végre az elektromos fogkeféket gyártó gyöngyösi üzemében, illetve a női higiéniai termékeket előállító csömöri gyárában. Ezek mellett egy kutatás-fejlesztési és egy képzési projektet is megvalósítanak.

Hangsúlyozta, korábban soha ennyi beruházást a Procter & Gamble nem hozott egy év alatt Magyarországra, ide jön idén a vállalat legtöbb beruházása.

Jó hírnek nevezte, hogy a saját iparágában a világpiacot vezető, lassan kétszáz éve működő nemzetközi vállalat Magyarország két településén hajt végre egy nagy beruházási programot, amelynek keretében a termelési kapacitásukat megduplázzák, kutatás-fejlesztési részleget hoznak ide, és a munkavállalók képzési programját is elindítják.