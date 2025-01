A BUX korrigált a szerdai rekorddöntése után, a közepes részvények piacán azonban kitartott a lendület, pénteken történelmi rekordon forogtak az Alteo és a 4iG részvények, az Opus Global papírok pedig 7-éves csúcsra kerültek.

Jó hírt kaptak az OTP-részvényesek

Újabb sajátrészvény visszavásárlási (srv) programot hirdetett az OTP Bank. A pénzintézet pénteken jelentette be, hogy október 31-ig összesen 60 milliárd forintnak megfelelő összegben jogosult saját részvényt visszavásárolni. Az előző, ugyancsak 60 milliárd forintos srv program január 13-án zárult. A bejelentés hatására újra 24 ezer forint fölé drágultak a bankpapírok.

Csökkent a Puma nyeresége, a negyedik negyedév 282 millió euróra csökkent az előző évi 305 millió euróról. A bejelentés óta 22 százalékot estek a Puma részvények a német tőzsdén.

Csütörtöki gyorsjelentésében 13,7 milliárd dolláros negyedéves bevételről számolt be az American Airlines.

Verte a várakozásokat a Procter & Gamble, amelynek bevétele 21,88 milliárd dollár volt a legutóbbi lezárt negyedévben. Az eladások globálisan 3 százalékkal nőttek, Kínában viszont visszaesést tapasztaltak. A leginkább a háztartási tisztítószerek szegmens támogatta az erősödő értékesítési számokat.

Kamatemelésről döntött a Bank of Japan, ennek következtében 0,5 százalékra nőtt az alapkamat szintje, amely 2008 óta a legmagasabb szintnek számít.

Végre minden a forint kezére játszott

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke Virág Barnabás a 24.hu podcastjában kijelentette, idén az átlagos infláció 4 százalék körül alakulhat, ami a jegybanki prognózis (3,3-4,1 százalék) felső határának felel meg. Virág Barnabás szerint egyébként jelenleg a forint árfolyamát kevésbé a fundamentumok, inkább az új amerikai elnök, Donald Trump kommunikációja mozgatja, vagyis az, miről beszélt, illetve nem beszélt a beiktatási ceremónián. Az infláció kordában tartásához elengedhetetlen a várakozások csillapítása, amelyek egyelőre ezzel ellentétesen mozognak – tette hozzá az alelnök.

A hét grafikonja: 13 forinttal lett olcsóbb egy dollár.

Erős héten van túl a forint, az euróval szemben egy, a dollárhoz képest 3,3 százalékkal (13 forinttal) sikerült erősödni. A rég látott jó teljesítményt egyrészt Virág Barnabás nyilatkozata támogatta, de a globális kockázatvállalási kedv erősödése, valamint a dollár gyengülése is sokat segített. A dollárt Donald Trump bejelentései gyengítették, péntek késő délután már 1,05 fölé került az euró-dollár keresztárfolyam.

A CIB Bank pénteki jegyzete szerint 2025 első felében 405-415 közt ingadozhat az euró-forint kurzus, az év végére pedig 410-es árfolyam várható.

Amerikai tőzsderali és leforduló olajárak

Csütörtökön új csúcsra emelkedett az S&P 500 index. A vezető amerikai tőzsdemutató 6118,7 ponton zárta a kereskedést, tavaly december elejét követően történt ismét rekorddöntés.

A legutóbbi csúcsok óta már 8 százalékkal csökkent a WTI típusú nyersolaj árfolyama, továbbra is nagy a bizonytalanság az olajpiacokon Donald Trump bejelentései kapcsán. Az elnök azt ígérte, Szaúd-Arábiát és az OPEC-et is meg fogja kérni, hogy csökkentsék az olajárakat. Hozzátette, alacsonyabb árszinteken az orosz-ukrán háború azonnal véget érhetne, a jelenlegi ár azonban elég magas ahhoz, hogy tovább folytatódjon.

A bitcoin árfolyama hétfőn új rekordot ért el 109 071 dollárnál. Kedden az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) új vezetése közölte, hogy munkacsoportot hozott létre a digitális eszközök szabályozási keretének kidolgozására.