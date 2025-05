Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozásai a további bizonytalanság elkerülése érdekébenAz MTI által ismertetett a közleményben a szövetség emlékeztetett: jelenleg hatályos jogszabályok szerint az élelmiszer árrésstopnak május 31-én vége, a kormány azonban több nyilvános fórumon is kilátásba helyezte annak meghosszabbítását. Kozák Tamás , az OKSZ főtitkára szerint ez a bizonytalanság már önmagában is elegendő ahhoz, hogy zavarokat okozzon a fogyasztók, a kiskereskedelem szereplői és a beszállítók körében. Az OKSZ szerint, az árrésstop be tudta tölteni a neki szánt szerepét, de kereskedelmi láncoknak ez a hozzájárulása a magyar családok terheinek csökkentéséhez május 31-e után már nem fenntartható, mert. Az árrésstop csak átmenetileg támogatja az infláció csökkenésé, a termékpályák torzulnak, aminek importnövelő hatása van, ez mérsékelheti az élelmiszeripar kibocsátását, a nettó exportot, és ezen keresztül a GDP csökkenésével jár. Ezek a torzulások csak lassan állíthatók helyre - írták.