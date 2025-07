Indoklás nélkül vonta vissza azt az ígéretét a Bajai Szent Rókus Kórház, hogy nőgyógyászként alkalmazza Kincse Csongort, aki negyedéves hallgatóként kötött tanulmányi szerződést a kórházzal arról, hogy a diploma átvételét követően, bemutatva azt a kórháznak, munkaszerződést fog kapni a nőgyógyászati osztályon.

Kincse Csongor végzős hallgató június 26-án a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának orvosdoktor avatásán a kritikus beszédben azt mondta:

Biztosan lesznek nehéz napok, amikor azt érezzük majd, hogy bármit is csinálnánk, csak nem ezt. Ezen az sem fog segíteni, hogy azon társaimmal, akikkel itthon szeretnénk majd dolgozni – és remélem, ez minél többünkre igaz lesz –, nos, azon társaimmal egy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló rendszerben kell majd dolgoznunk. Egy olyan rendszerben, ahol az anyagi és humán erőforrások hiánya mindennapos gondokat okoz. Egy olyan rendszerben, amelyet belülről feszít az orvosok és szakdolgozók közti bérszakadék. Egy olyan rendszerben, amelynek a vezetője a kórházi fertőzések elleni harc helyett Facebook-kommentekkel harcol.

Kincse Csongor a Partizánnak elmondta, az elmúlt években kifejezetten jó kapcsolat volt közte és a létszámhiánnyal küzdő kórház között, melyet népszerűsített is a hallgatótársai között. Az avatást követően be is jelentkezett az igazgatói titkárságra e-mailben. A kórház főigazgatójától, Tóth Gábortól, aki egyébként a Magyar Kórházszövetség elnöke is hétfőn reggel 7:40-kor kapott egy e-mailt. Ebben a főigazgató azt írta, hogy gratulál Kincse Csongornak és sok sikert kíván az elkövetkező évekre. Azóta Kincse Csongor hiába próbálja felvenni a kórház főigazgatójával a kapcsolatot, nem reagál a megkeresésére.

Kincse Csongor abban bízik, hogy nem lesz a magyar egészségügyben persona non grata vagyis egy nemkívánatos személy.

Úgy fogalmazott, hogy ez egy lábon lövés lenne a rendszertől, olaj lenne a tűzre, ha a beszéde miatt nem vennék fel az intézménybe. Ő kitart amellett, hogy a bajai kórházban szeretne dolgozni. Azt is elmondta, hogy az elmúlt három évben kapott tanulmányi ösztöndíját pedig vissza kell fizetnie, amennyiben mégsem a bajai kórházban helyezkedne el.