Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közölte, hogy a tervezett árszabályozó intézkedésekkel kapcsolatos jogszabály megjelenését követően megvizsgálják a rendelkezések betartásához szükséges vállalati kötelezettségeket, valamint az intézkedés várható üzleti, pénzügyi hatását.

Mint írják, az árrésstoppal kapcsolatos intézkedésekről az OKSZ véleménye az, hogy a versenyalapú árképzés szolgálja azt, hogy meg lehessen őrizni a fogyasztók vásárlóerejét, valamint erősíteni lehessen ezt, továbbá az inflációs célok elérését is ez szolgálja.

Mint mondják, ha árréskorlátozást vezetnek be, annak csak akkor lehet hatása az infláció mértékére, ha az intézkedés az élelmiszer ellátási lánc minden szereplőjére érvényes lesz és a terheket a szereplők közösen viselik.

Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke az Economxnak azt nyilatkozta, hogy a februári lesújtó inflációs adatokban még benne van a korábbi árstop hatása is, hiszen korábban rögzített volt a liszt ára is, ezért emelkedett meg most 44,3 százalékkal.

Hangsúlyozta azt is, hogy semmiképp nem tenne jót egy újabb adminisztratív beavatkozás, mivel ha az árréskorlátozás után is folytatódik a beszállítói árak emelkedése, akkor ez további veszteségforrást jelent a kereskedőnél, ha pedig ezek maradnak a beszállítói árak és újból beavatkozik a kormány, akkor azt a kereskedők már nem tudnák benyelni, mivel nincs ennyi tartalékuk.