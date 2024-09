Orbán Viktor beismerte: ez nem elég, még jobbnak kell lenni

A miniszterelnök szerint már most is az uniós országok első feléhez tartozunk a gazdasági növekedésben, de ezzel nem lehetünk elégedettek, még nagyobb teljesítményre lesz szükség. Az új gazdaságpolitika viszont új eszközöket is követel.