Leleplezte tervét Orbán Viktor, a szélrózsa minden irányából hajtja a pénzt

Átlépte a lélektani határt az államháztartási hiány, de a Pénzügyminisztérium megmagyarázta a bizonyítványt, sőt, a magyar gazdaság teljesítményét illetően igencsak optimista a miniszterelnök is. Orbán Viktor mellett a jegybank is bizakodó a növekedéssel és az infláció visszaszorulásával kapcsolatban. Ennek megfelelően vágtak is. Ez történt a múlt héten és ez vár ránk a napokban. Beharangozónk.