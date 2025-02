Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy Ukrajna és Európa részt vesz majd minden olyan „igazi tárgyaláson”, amelynek célja az orosz-ukrán háború befejezése. Ám a héten folytatandó amerikai-orosz tárgyalások egyelőre csak annak bizonyítására kínálnak alkalmat, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mennyire gondolja komolyan a békét - számolt be a Reuters.

Amerika vezető diplomatája igyekezett elhárítani azokat az európai aggodalmakat, hogy kimaradnak a háború lezárását célzó tárgyalásokból, amelyek az Egyesült Államok és Oroszország között indulnak a héten Szaúd-Arábiában. A CBS-nek adott interjújában

Rubio azt mondta, hogy a tárgyalási folyamat még nem kezdődött el komolyan, és ha a tárgyalások előrehaladnak, Ukrajnát és más európaiakat is be fogják vonni.

„Donald Trump a múlt héten beszélt Vlagyimir Putyinnal, aki jelezte, hogy nyitott a béke megteremtésére. Az amerikai elnök pedig kifejezte óhaját, hogy szeretné, ha ennek a konfliktusnak olyan módon lenne vége, amely tartós és védi az ukrán szuverenitást” - ismertette Rubio a CBS »Meet the Press« című műsorában.

Nyilvánvaló, hogy ezt tetteknek kell követniük. Így a következő hetek és napok fogják eldönteni, hogy a szándék komoly-e vagy sem. Végülis egyetlen telefonhívás sem teremt békét.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti megbízottja és Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó már vasárnap este elutazott Szaúd-Arábiába. Rubionak pedig, mint megjegyezte, egy korábban megbeszélt hivatalos útja miatt amúgy is Szaúd-Arábiában kellett volna lennie.

Az orosz delegáció összetételét még nem véglegesítették.

Ami pedig a tervezett megállapodás tartalmát illeti:

Trump vasárnap kijelentette, biztos benne, hogy Putyin nem akarja megpróbálni átvenni az ellenőrzést Ukrajna egésze felett.

„Ez nagy problémát okozott volna nekem, mert ezt egyszerűen nem lehetne hagyni. Szerintem valóban véget akar vetni a háborúnak” - fogalmazott Trump a floridai West Palm Beachen újságíróknak. Azt is hangsúlyozta, hogy Zelenszkijt be fogják vonni a konfliktus befejezéséről szóló tárgyalásokba.

Rubio mellett Witkoff is elutasította azokat az aggodalmakat, hogy Ukrajnát és más európai vezetőket kizárnák a béketárgyalásokból, annak ellenére, hogy Trump ukrajnai megbízottja, Keith Kellogg a hétvégi müncheni biztonsági konferencián pontosan ezt sugallta. Witkoff a Fox News „Sunday Morning Futures” című műsorában adott interjújában arról számolt be, hogy ukrán tisztviselők az elmúlt napokban több amerikai tisztségviselővel is találkoztak a konferencián, Trump pedig a múlt héten beszélt Zelenszkijjel.

Rubio erre ráerősítve jelentette ki, hogy az ukránokat és más európaiakat is be kell vonni minden érdemi tárgyalásba. Mint mondta:

Ha valódi tárgyalásokról lesz szó, el fog érkezni egy pont, amikor Ukrajnát is be kell vonni, mert ők azok, akiket megszálltak, és az európaiakat is be kell vonni, mert szankciókkal sújtják Putyint és Oroszországot. De egyszerűen még nem tartunk ott.



Eközben Emmanuel Macron francia elnök hétfőn európai vezetőket lát vendégül egy rendkívüli csúcstalálkozóra az ukrajnai háborúról. Az európai tisztségviselőket ugyanis sokkolták a Trump-kormányzat Ukrajnával, Oroszországgal és az európai védelemmel kapcsolatos lépései az elmúlt napokban.

Legfőbb félelmük az, hogy nem számíthatnak többé az Egyesült Államok katonai védelmére, és hogy Trump olyan ukrajnai békemegállapodást próbál majd tető alá hozni Putyinnal, amely aláássa Kijev és az egész európai kontinens biztonságát.