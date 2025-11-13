A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közölte: elérte a rendelkezésre álló 600 milliárd forintos keretösszeget a befogadott kérelmek értéke a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogramban, ezért újabb 100 milliárd forinttal növelik annak keretét.

A tájékoztatás szerint a keret több mint 80 százaléka, 482 milliárd forint már leszerződésre került, 285 milliárd forintot pedig már folyósítottak a vállalkozások számára.

A kibővített beruházási hitel és lízing keretet egyaránt igénybe vehetik a már eddig is részben külpiacra termelő, értékesítő vállalkozások, valamint a jövőben újonnan exportpiacra lépő kkv-k is.

A Demján Sándor Program Exportösztönző Hitelprogram keretében eddig befogadott 2300 kérelem összértéke meghaladta a 600 milliárd forintos keretösszeget, a kérelmek közel fele beruházási és befektetési hitel, 41 százaléka forgóeszközhitel, 11 százaléka lízing – írják.