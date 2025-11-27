Florida lenne a Balaton térsége fogalmazott korábban a régió fejlesztési irányairól Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, utalva arra, hogy a tehetős állampolgárok özönlenek a tóhoz az ország minden részéből, Budapestről is, miközben a helyieknek nincs munkájuk. Most az InfoRádióban elmondta, továbbra is azon dolgozik, hogy sikerüljön ezt a folyamatot megállítani.

Van, aki azt mondja, hogy már elkéstem, és már túl vagyunk a 24. órán. Én úgy gondolom, hogy még nem. Meg lehet oldani még talán

–fogalmazott a tárcavezető, aki szerint kétségtelen, hogy összehangolt cselekvésre van szükség.

„Ennek keretében indítottuk el a balatoni szolgálati lakásprogramot, amelyben 5 milliárd forint értékben adtunk az önkormányzatoknak lehetőséget arra, hogy szolgálati lakásokat hoznak létre fiatal, pályakezdő szakembereknek, akik a közszolgálatban dolgoznak. Megindult a kotrási program – amely évek óta az első szisztematikus kotrása a Balatonnak –, hogy a vízminőség javuljon, az árvaszúnyog-invázió és a kékalga-invázió megszűnjön vagy az esélye csökkenjen” – sorolta.

Arra a kérdésre, hogy az itteni önkormányzatok esetében szóba kerül-e az önazonosság védelme, amellyel megakadályozhatnák a gazdagok beköltözését Navracsics Tibor úgy válaszolt: Balatonföldvár fogadott el eddig önazonossági rendeletet, illetve van még két-három település, amelyik gondolkodik ilyesmin.