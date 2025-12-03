A Miskolc mellett Felsőzsolcán 2026. január elsején lép életbe az önazonosság védelmét szolgáló önkormányzati rendelet.

A betelepülés feltételei között egyebek között szerepel, hogy a beköltöző és vele együtt költöző hozzátartozók legalább három évig nem szeghetik meg a közösségi együttélés helyi szabályait.

A boon.hu azt írta, hogy a rendelet szerint a lakcímlétesítéshez több kritériumnak is meg kell felelni:

a beköltözni vágyó fizessen 50 ezer forintos hozzájárulást, vagy ezt kiváltva végezzen legalább 100 órás társadalmi munkát a helyi polgárőrségnél;

ne álljon büntetőeljárás hatálya alatt;

rendelkezzen megfelelő jövedelemmel;

és olyan ingatlanba jelentkezhet be, ahol kiépített az ivóvíz- és szennyvízhálózat, ez épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként szerepel, amelynek nagysága eléri az egy főre eső 15 négyzetmétert.

A helyi önkormányzat döntött a betelepülési támogatás bevezetéséről is, amelynek egyszeri összege 300 ezer forint.

Szarka Tamás polgármester szerint a beköltözőket szeretnék egy kis közösségi szerepvállalásra buzdítani, és mivel a polgárőrség létszáma nem túl magas, a hozzájárulás kiváltásával ezen is lehetne segíteni.

Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) önkormányzati államtitkára november közepén az MTI tudósítása szerint azt mondta: a helyi önazonosságról szóló törvény kínálta lehetőséggel élve több mint 130 önkormányzat fogadott el eddig helyi rendeletet. Hangsúlyozta azt is, hogy ezek olyan speciális szabályozások, amelyek minden alkotmányos alapjoggal harmonizálnak és összeegyeztethetők.