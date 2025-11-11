Jászszentandrás képviselő-testülete október 31-én elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendelet, amelynek érdekében szigorodnak a településre költözés szabályai.
A szoljon.hu szerint a rendelet értelmében a jövőben nem létesíthet lakcímet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen az a személy, aki a lakcím létesítési kérelem benyújtását megelőző két évben nem rendelkezik legalább 356 nap biztosított joggal, illetve személyi elleni bűncselekmény, vagy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt büntetett előéletű.
Nem költözhet be a településre az sem, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, aki eltereléses eljárásban vesz részt, továbbá, akinek valamilyen adótartozása van.
Mindemellett annak, aki ingatlant kíván vásárolni a településen, annak részt kell vennie a képviselő-testület személyes meghallgatásán.
Ha a beköltözést engedélyezik a számára, úgy egyszeri 40 ezer forintos betelepülési hozzájárulást kell az önkormányzatnak fizetnie.
Ugyanakkor aki jogellenesen költözik be, annak kezdeményezhetik a lakcímbejegyzésének törlését, valamint bírságot szabhatnak ki, amelynek maximális összege a 200 ezer forintot is elérheti.
