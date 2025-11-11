Hétfőn az OTP Bank több hitelintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be a kistelepülések ATM-rendelete miatt.

Nem kellett sok, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter reagáljon. Mint fogalmazott posztjában, minden magyart megillet a készpénzfelvétel, mint alapszolgáltatás, függetlenül attól, hogy az ország melyik pontján él.

Hangsúlyozta, az ATM-telepítések célja az, hogy a kisebb településeken élők is könnyen tudjanak készpénzhez jutni. Szerinte ez olyan, a lakosságot támogató és segítő alapszolgáltatás, mint a már ma is működő alapszámla.

A tárcavezető kiemelte: határozottan és változatlanul elvárják, hogy mindenhol legyen ATM, és hogy abból 300 ezer forintot a lakosság ingyenesen kivehessen.