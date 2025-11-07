A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2025 augusztusában új csúcsra, 11 500 milliárd forintra ugrott a lakosságnál lévő látra szóló- és folyószámlabetétek állománya, ami látványos, 14 százalékos bővülést tükröz az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.

„Ez azt jelenti, hogy a teljes lakossági betétállomány jóval több mint négyötödét már lekötés nélkül tartják a folyószámlákon a magyarok” - mondta az Indexnek Gergely Péter. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője hozzátette: ráadásul a lekötött pénzek aránya szinte folyamatosan csökkent az utóbbi években a teljes lakossági betéti portfólión belül: miközben 2015 augusztusában még 54 százalék közelében járt, a múlt év nyarának végére 17,6 százalékra olvadt, az idei 8. hónapban pedig már alig haladta meg a 15 százalékot.

Nemcsak folyószámláikon lévő pénz egyre kisebb hányadát kötik le a magyarok, a náluk lévő készpénz mennyisége is folyamatosan gyarapodik, igaz, az utóbbi években már kissé lassabb ütemben, mint az összes megtakarításé. A jegybank adatai szerint az első fél év végén új csúcson, 7300 milliárd forint felett járt a háztartási szektornál (vagyis a lakosságnál és önálló vállalkozóknál) lévő készpénz állománya, ami 7,7 százalékos bővülést tükrözött az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.

„Mindez azt jelenti, hogy a lekötés nélküli folyószámlabetéteket és a készpénzt is figyelembe véve az idei év derekán, óvatos becslés szerint is, több mint 18 ezer milliárd forintnyi be nem fektetett pénzen ült a lakosság” - hívta fel a figyelmet Gergely Péter. Ez még akkor is óriási összeg, ha figyelembe vesszük, hogy a folyószámlákon lévő pénz jelentős részét a napi kiadások fedezése céljából, illetve vésztartalékként tartják a háztartások.

A pénzügyi szakértő a lekötött betétek elhanyagolásában szerepe lehet annak, hogy a sztenderd, éven belüli lekötéseknél a nulla százaléknál alig magasabb éves kamatot kínáltak a bankok. De zzzel együtt most már egyre több olyan, akciós ajánlatot is lehet találni a pénzintézeteknél, amelyek az inflációt jóval meghaladó éves kamattal kecsegtetnek - hívta fel a figyelmet.