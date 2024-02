A magyar munkavállalók bizalmi attitűdje 2023-ban kiegyensúlyozott és stabil volt, emellett bizakodásra adhat okot, hogy idén akár már javuló tendenciára is számíthatunk – derül ki a BNP Paribas Cardif Biztosító és a Medián legfrissebb közös kutatásából. A decemberben végzett felmérés szerint a megkérdezettek jóval optimistábban tekintenek a saját állásuk jövőbeli kilátásaira a megelőző év végéhez képest.

Az előző év utolsó negyedévében készült felmérésben a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe 75 pontos értéket vett fel, amely a megelőző negyedévhez képest 1 pontos emelkedést, a megelőző év hasonló időszakához képest pedig azonos értéket mutat.

Összességében kiegyensúlyozott és stabil volt tavaly a magyar munkavállalók bizalmi attitűdje egész évben, amelyet érdemben nem befolyásolt a gazdasági környezet, ugyanakkor 2022-höz képest a részértékek tekintetében enyhe csökkenés volt tapasztalható

– mondta el a BNP Paribas Cardif Biztosító vezérigazgatója. Kiss Márk István szerint az előttünk álló évben javuló makrogazdasági helyzetre számíthatunk, amely várhatóan a munkavállalók hangulatára is pozitív hatással lesz, ugyanakkor kérdéses, hogy visszatérnek -e valaha a COVID-járvány előtti időszakban tapasztalt magasabb értékek.

Az eredményekből az is kiderült, hogy a válaszadók közel ötödének (18 százaléka) a háztartása kevesebb, mint egy hónapot tudna átvészelni a fő kereső állásvesztése esetén, ami a megelőző év hasonló időszakához képest 2 százalékos emelkedést mutat. Ennek a negatív irányú trendnek ugyanakkor ellentmond, hogy egy év alatt 16-ról 19 százalékra emelkedett azok aránya is, akik több, mint egy évet is képesek lennének ilyen módon átvészelni.

Nem aggódunk, hogy nem találunk hamar állást

Az interjúalanyok háromnegyede (72 százaléka) már egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy egy éven belül esetleg elveszítheti az állását, ami számottevő – 10 százalékos – ugrást mutat egy év alatt. A javuló tendenciát az is erősíti, ezzel párhuzamosan a 2022. év végi 18 százalékról 11 százalékra csökkent azok aránya is, akik csak kicsit aggódnak az állásvesztés miatt.

A részeredmények alapján az interjúalanyok 73 százaléka úgy vélte, hogy a cég, ahol dolgozik – függetlenül a saját pozíciójától – még több mint 5 évig biztosan megmarad. Az ezzel kapcsolatos várakozás 2 százalékpontot nőtt az előző év hasonló időszakához képest.

Az előző év azonos időszakához képest változatlanul 61 pontot ért el az a mutató, amely azt vizsgálja, hogy a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy egy esetleges állásvesztés vagy felmondás esetén milyen könnyen találnának a képzettségüknek megfelelő új állást. A részeredmények szintjén sem tapasztalható érdemi változás ezen a téren: 51 százalék szerint könnyen, vagy nagyon könnyen találna magának új munkahelyet, hasonlóan a megelőző évben mért 50 százalékhoz.