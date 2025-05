A gyorsan változó vámpolitikai tervek növelték a bizonytalanságot a világgazdaságban – írja a kamatdöntő ülést követően kiadott közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB), melynek továbbra is „elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása”. Mint írják, a jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját. Az MNB szerint

A magasabb vámok az Egyesült Államokban emelik az inflációs várakozásokat, míg Európában egyelőre mérsékeltebb árhatások várhatók – írja az MNB, mely szerint a vámok inflációs várakozásokat emelő hatása, a magas szinten alakuló világpiaci élelmiszerárak, valamint a piaci szolgáltatások továbbra is erős árdinamikája felfelé mutató kockázatot jelentenek. Az alacsonyabb energia- és nyersanyagárak rövid távon mérséklik a nemzetközi inflációt – teszik hozzá.

A jegybank szerint a globális befektetői hangulat javult:

Varga Mihály: Türelmes és óvatos marad a jegybank

A jegybank előzetese alapján az infláció a következő hónapokban a toleranciasáv felső részén alakulhat – fogalmazott Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a keddi kamatdöntés utáni tájékoztatón. Elhangzott, hogy a nemzetközi piaci hangulat javult, az energia- és nyersanyagárak enyhén emelkedtek (ez a nemzetközi inflációs folyamatokra nézve kedvező). A vezető jegybankok várható kamatpolitikájára vonatkozóan a várakozások fölfelé mozdultak el az elmúlt egy hónapban.

Varga Mihály beszélt a magyar makrogazdasági folyamatokról is: az inflációval kapcsolatban továbbra is érdemi kockázatokat azonosított a jegybank. A vámintézkedések növelheti az inflációt, az energiaárak kismértékben csökkenthetik. Az áprilisi infláció – 4,2 százalék – az MNB várakozásai szerint alakult, ami viszont gond, hogy a piaci szolgáltatások inflációja magasan maradt, 7,8 százalékon. A hazai inflációs folyamatokban tehát számos figyelmeztető jel maradt. Ezek miatt a lakossági inflációs várakozások még mindig túl magasak.

Továbbra is óvatos és türelmes monetáris politika szükséges – ismételte a korábban is hangoztatott üzeneteket az MNB vezetője. Megismételték, hogy a szigorú monetáris kondíciók fenntartása továbbra is indokolt. Utóbbira enyhén erősödött a forint az euróval szemben.

A sajtótájékoztatón felmerült kérdésként, hogy az első negyedéves roppant gyenge GDP adat után az előzetes adatok alapján a jegybank hogyan látja a második negyedéves gazdasági aktivitási kilátásokat. A második negyedévről csak részadatok állnak rendelkezésre, így korai lenne válaszolni a kérdésre – mondta az elnök, aki emlékeztetett rá, hogy a legutóbbi 12 negyedévből 7-ben csökkent a GDP, ennek hátterének feltárása mélyebb elemzést igényel, véli Varga Mihály.