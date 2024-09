Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az MBH Bank és a Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe annak érdekében, hogy hosszú távú, stabil és kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatot hozzanak létre.

A jövőbeni együttműködés kiemelt célja, hogy a felek feltárják a közös fejlesztési lehetőségeket mind a pénzügyi szolgáltatások, mind pedig a finanszírozási megoldások terén. Hosszú távú, mindkét fél erősségein és szakértelmén alapuló együttműködésre törekednek.

Célként tűzték ki többek között a bankközi tevékenységek erősítését, kiemelten a kétoldalú finanszírozási konstrukciók terén, valamint a pénzügyi termékek kereskedelmének támogatását a kölcsönösen megnyíló piaci lehetőségek révén.

A felek elkötelezték magukat amellett, hogy kaput nyitnak ügyfélbázisaik számára a szélesebb körű pénzügyi szolgáltatásokhoz, valamint feltérképezik azokat a területeket, ahol közös erőforrásaik új üzleti lehetőségeket teremthetnek.

„A Bank of China-val aláírt együttműködési szándéknyilatkozatunk fontos lépés az MBH Bank nemzetközi célkitűzései felé. Hisszük, hogy ez a kapcsolat számos előnnyel jár számunkra a globális piacokhoz való hozzáférés és a folyamataink fejlesztése terén” – mondta Egerszegi Ádám, az MBH Bank igazgatósági tagja, a digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettes.

Globális lehetőségek

Szabó Levente, az MBH Bank igazgatósági tagja, az egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese elmondta: ez az együttműködés új utakat nyit vállalati ügyfeleink számára a nemzetközi piacokon, akik kedvezőbb finanszírozási lehetőségekhez és hatékonyabb kereskedelmi megoldásokhoz juthatnak.

Célunk, hogy ügyfeleink növekedését támogassuk azzal, hogy közelebb hozzuk számukra a globális gazdasági lehetőségeket

– tette hozzá.

A Bank of China Kína leginkább globalizált és integrált bankja, intézményei a kínai térség mellett további 64 országban és régióban is megtalálhatóak, leányvállalatai pedig a közép-kelet-európai régióban is folytatnak üzleti tevékenységet.

„Azt gondoljuk, hogy a partnerség a kölcsönös értékteremtés mellett jelentősen hozzájárulhat a két ország közötti pénzügyi, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez is” – mondta Lin Jingzhen, a Bank of China Limited ügyvezető alelnöke.