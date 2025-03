Bődületes összeget öntenek a vállalkozásokra

A Macrornomx konferencián a Gazdasági Évnyitón elhangzottakat értékelte a gazdasági stratégiáért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője, valamint a KAVOSZ elnöke: szerintük a sikeres vállalkozásokra kell fókuszálni, az érdekképviseletüket be is kell vonni a támogatások szétosztásába, valamint a jogszabályalkotás folyamatában is ott lehetnének.