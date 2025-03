Gigantikus pénzpumát jelentett be Orbán Viktor, 300 ezer magyar sorsa a tét

Óriási pénzpumpát jelentett be szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén a Puskás Arénában Orbán Viktor miniszterelnök. 2024-hez képest több mint 1700 milliárdos injekciót kap a magyar gazdaság, amit a hazai kkv-kon keresztül visznek be a vérkeringésbe. Az MKIK-val egyetértésben a kormány is az egyszerűsített adózásban és az átlátható bürokráciában hisz, ezért júniusban kormoly változások jöhetnek a kkv-k életében a kormányfő szerint. A kormány nem mond le Budapestről és kiderült az is, hogy meddig ér a takaró.