Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági Évnyitóján tartott előadásában elmondta, az árstabilitás a 2025-ös év megnyerésének a kulcsa.

A legfontosabb cél

Közölte azt is, hogy a jegybank elkötelezett az inflációs cél fenntartása mellett, szerinte ehhez külső folyamatok fokozott figyelemmel követésére, illetve fegyelmezett, türelmes monetáris politikára van szükség. De így a jegybanki célok meg tudnak valósulni.

Arra is figyelmeztetett, hogy az összes 2025-ös makrogazdasági célra hatással lesz az infláció, ezért kulcskérdés a stabilitás fenntartása.

Varga Mihály jegybankelnök az MKIK Gazdasági Évnyitóján Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Forintban az árak alig változtak

Varga Mihály Stabilitás és bizalom című előadásában elmondta, hogy minden nagy gazdasági térség függ a saját kihívásaival, még az Egyesült Államokban is csökkent a dinamika, a kínai lassulás is számottevő, és az Európai Unió növekedése pedig az elmúlt hat évtized leggyengébb eredményét hozta, amiből csak talán a hadipar tud kilábalást hozni. Nehéz látni, hogyan tudja a versenyképességet javítani az unió – fogalmazott a jegybank elnöke. Megállapította azt is, hogy miközben 800 milliárd euróval finanszíroznák az uniós védelmi beruházásokat, a Draghi-jelentésben megfogalmazott versenyképességi célokra, a digitális- és zöld átállásokat az Európai Jegybank nem adna forrásokat.

Felidézte, a 2020-as évtized második felében visszatért az infláció, és bár túl vagyunk az első nagy hullámon, a „lappangó infláció pusztítóvá tud válni” – figyelmeztetett. Varga Mihály felsorolta, hogy az OECD-országoknál, és euróövezetben is növekedett az infláció.

Az infláció világpiaci alapja a nyersanyagok és az élelmiszerárának növekedése, ugyanakkor megállapította azt is, hiába csökkent például a cukor világpiaci ára, „a forintban mért árak alig változtak”, a magyar kiskereskedelemben az árak felfelé nagyon gyorsan változnak, de lefelé nem áraznak át – tette hozzá az MNB elnöke.

A magyar gazdasággal kapcsolatban elmondta, az egyensúlyok rendben tartása a legfontosabb, a költségvetés fegyelmezett pályán van, a hazai elsődleges egyenleg 4,9 százalékpontos javulást mutat, és a kamatkiadások nélküli pozíciója zéró. Előbbivel az ötödikek vagyunk az Unióban. Hozzátette azt is, hogy a januári árukereskedelmi mérleg is egymilliárd eurós többletben van.

A 2024-es utolsó negyedéves GDP növekedés a 11. legjobb az unióban, többszörösen meghaladja az uniós átlagot, jó esély van, hogy visszaállunk a növekedési pályára, tette hozzá.

Varga Mihály elismerte, hogy hazánkban is csökkent 2019-hez képest a beruházások aránya, de 2024-ben még így is a nyolcadikok voltunk. Az állami beruházások mérséklődtek az egyensúlyjavítás miatt. Arról is beszélt, hogy a vállalkozók szempontjából három kockázati elem van: a kereslet csökkenése, az inflációs félelem, és a gazdasági környezet adminisztrációs terhei.

Az jegybank elnök ezek alapján kijelentette, hogy a növekedés alapja jelenleg az egyre szélesebb fogyasztás, ez a növekedési motor, és ez a dinamika gyorsul majd a reálbér-növekedés, a kormányzati programok és az állampapírok révén.

A beruházások kapcsán kiemelte, hogy a vállalati szektor likviditása a V4-es régióban a legmagasabb (a GDP 30 százalékát teszi ki), jók a pénzügyi szektor forrásai is, a bankrendszer pedig egészséges és kifejezetten erős.

Van mozgástér

Varga Mihály leszögezte, a vállalati hitelezésben van mozgástér, a hitelbetét-mutató elmarad a lehetőségekhez képest, szerinte a kereslet korlátozza a hitelezést. De ez helyre állhat a gazdasági konjunktúrával.

Az inflációt érzékeny pontnak nevezte. Elismerte, tavaly szeptemberben a jegybanki célértéken volt, de idén januárban ez 5,5 százalékra növekedett. Ez leginkább az üzemanyag- és élelmiszerárakon keresztül jelentkezett, de szerinte a piaci szolgáltatások ára ezeknél jóval nagyobb dinamikával növekedett. Ennek a hatását érezzük az élelmiszer- és üzemanyagárakon. Lecsökkent az inflációs szint, de a szolgáltatások ára nem csökkent. Itt a jegybanki, kormányzati versenyhivatali együttműködésre lesz szükség. Varga Mihály szerint a tranzakciós illeték nem magyarázat erre, de lesz jegybanki javaslat a pici szolgáltatások inflációjára.

Kép: Hartl Nagy Tamás

Nagy Márton: Az infláció sose nyugszik, jön vissza

A magyar gazdaság előtt álló legfontosabb kihívás ma az infláció – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén a Puskás Arénában.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az MKIK Gazdasági Évnyitóján Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Nagy Márton, aki immár nem csak a gazdaságfejlesztésért, de a költségvetési fegyelemért is felel, az MKIK évnyitó rendezvényén tartott előadásában az előttünk álló gazdasági kihívásokat vázolta, szavai szerint kívülről kezdve és befelé haladva.

A 2025-ös év a gazdasági áttörés és fordulat éve, ugyanakkor az év úgy indult, hogy az amerikai elnökválasztást követően elkezdtük kapkodni a fejünket, a globális gazdaság újrasúlyozását hozták az elnök intézkedései. Ebben kell megtalálnunk a helyünket

– hangsúlyozta Nagy Márton.

Módosíthatnak a katán

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az MKIK Gazdasági Évnyitóján korábban már elmondta,

a mi reneszánszunk a vállalkozót helyezi a központba.

Nagy Elek, az MKIK elnöke Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Ebből következik a jövőkép, a magyar vállalkozók azt érzik, a kamara értük van, az ő lehetőségeiket segíti, támogatja.

Ehhez a tudáson keresztül vezet az út – tette hozzá.

Mint mondta, a tudás alapú kamara megvalósítását hirdették meg, mert a jövő nyertesei azok a vállalkozások,

akik tudásba fektetnek,

keresik az exportlehetőségeket,

dedikált munkaerőt alkalmaz, amelyik innovációra van specializálva,

szoros kapcsolat egyetemekkel,

megfizetik a tudást, kb. 70 százalékkal többet költenek az ilyen munkavállalókra.

Ezek a vállalkozások optimisták, hisznek a jövőben, ilyen vállalkozások kellenek, így lesz a mikróból közepes, a közepesből nagy vállalkozás.

Tudásalapú kamara

Nagy Elek részletezte, ehhez egy olyan ökoszisztémát kell kialakítani, ahol sokkal olcsóbban és hatékonyabban meg lehet oldani az oktatás fejlesztését. Míg ennek az eredményét látjuk, az minimum 6-8, de akár 10 évet is igénybe vehet, de „valahol ezt el kell kezdeni” – fogalmazott.

Szektorspecifikus adózást javasolt Nagy Elek, például az ekho mintájára, ha nem is örökre, legalább ebben a nehéz helyzetben – utalt a vendéglátásban dolgozók adózására.

Óriási az igény a kata módosítására

– szögezte le az MKIK első embere.

Nagy bejelentések a Macronomx konferencián

Az MKIK rendezvénye után kezdődik az Economx saját eseménye a Puskás Arénában, a Macronomx elemzői konferencia, ahol gazdasági szakemberek és elemzők segítségével feldolgozzuk a délelőtt során elhangzottakat. A Gazdaság napja című műsorfolyamunkat élőben közvetítjük.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Kik segítenek megérteni, hogy merre tart a magyar gazdaság?

De nemcsak elemzők mondják el véleményüket a Gazdasági évnyitón elhangzott beszédekről, meghallgathatjuk

György László gazdasági stratégiáért felelős kormánybiztost, illetve

Virág Barnabást, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét, valamint

Nagy Márton csúcsminisztert is,

aki laptársunk, az Index újságírójának kérdéseire válaszol.

A részletes programot IDE KATTINTVA érheti el.

Az élőben követhető eseménnyel nem kevesebbre vállalkoztunk, minthogy bemutassuk az ország döntéshozóinak terveit, és azok elsőkézből történő értékelését a leghitelesebb gazdasági szereplőkkel.