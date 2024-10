Jövőre az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélra is felhasználhatók lesznek, és mostanra az ezzel kapcsolatos jogszabály tervezete is megjelent. Ugyanakkor jelenleg is van olyan pénztári megtakarítás, amit lakáscélra lehet költeni, ez pedig az egészségpénztárakban spórolt összeg.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás a tervek szerint egy éven keresztül, 2025-ben használható majd lakáscélra. A lakáscélok között hangsúlyosan szerepel a lakáshitelhez történő felhasználás, így a megtakarítás lehet lakáshitel önereje, és törlesztésre is használható.

A lehetőség azonban csak korlátozott ideig elérhető, és csupán három részletben használható a nyugdíjpénztárból kivett összeg.

Az egészségpénztárnak azonban jelenleg is van olyan szolgáltatása, amelynek keretében az egészségpénztári megtakarítás terhére lakáshitelt lehet törleszteni, és ezzel komoly összeget spórolhatunk a hitelen – mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A lakáshitel törlesztése szolgáltatás keretében az év első napján érvényes bruttó minimálbér 15 százalékát költheti az egészségpénztári tag lakáshitel törlesztésére a pénztáron keresztül. Ez havi 40 020 forintot jelent. A havi törlesztőrészlet ennél valószínűleg magasabb, de a megtakarítás így is jelentős.

Az egészségpénztárba befizetett összeg 20 százaléka, legfeljebb évi 150 ezer forint visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból. Az adóvisszatérítés adómentes, költséget nem kell érte fizetni.

A lakáshitel egészségpénztáron keresztül történő törlesztése révén jelenleg évente 96 048 forintot takaríthatunk meg a lakáshitelünkön. Egy 20 éves lakáshitel esetén ez összesen közel 2 millió forint megtakarítást jelent. (A költségekkel az egyszerűség kedvéért nem számoltunk.)

A megtakarítás évről évre nő

Az egészségpénztárból törleszthető összeg a bruttó minimálbérhez van kötve, így az összege minden évben növekszik.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az elkövetkező évekre jelentős minimálbér-emelést tervez. Ezzel együtt az egészségpénztárból lakáshitel törlesztésére fizethető összeg is nő, vele pedig a hitelen elérhető megtakarítás.

Így alakulhatnak az adókedvezmények a következő években:

2025-ben 298 800 forintos minimálbérrel számolva az egészségpénztáron keresztül elérhető adókedvezmény évi 107 568 forint lesz;

2026-ban 334 600 forintos minimálbér mellett az éves megtakarítás 120 456 forint;

2027-ben 374 700 forintos minimálbérrel évi 134 892 forint megtakarítás érhető el;

Ha pedig 2028-ra valóban megvalósul az ezer eurós minimálbér, ahogy a kormány ígéri, akkor a lakáshitelünkhöz egészségpénztárral évente 144 000 forint adókedvezményt kapunk.

Ez olyan, mintha évente egy havi lakástörlesztőnket az állam fizetné

– mondta Gergely Péter.

Egymástól függetlenül

Az önkéntes nyugdíjpénztár és az egészségpénztár egymástól függetlenül is működik. Minden olyan egészségpénztári tag, akinek lakáshitele van, igénybe veheti ezt a szolgáltatást, és törlesztheti a hitele egy részét a pénztári megtakarításából.

Az egészségpénztáraknak jelenleg több, mint egymillió tagja van, és számuk dinamikusan nő. A lakáshitel törlesztése mindössze 2,7 százalékát teszi ki a szolgáltatási kiadásoknak, de egyre többen csökkentik a hitelüket a pénztáron keresztül. Erre a szolgáltatásra a tagok 50,5 százalékkal költöttek többet 2023-ban, mint egy évvel korábban.

Kényelmes ügyintézés

Egészségpénztárból lakáshitel törlesztésére a pénztárban legalább 180 napja tartott összeg fordítható. A szolgáltatás jellemzően utólagos, tehát a törlesztőrészlet kifizetése után igényelhető annak egy része a pénztárból.

Van azonban olyan pénztár, ahol van lehetőség a törlesztő egy részét közvetlenül az egészségpénztárból a bankba utaltatni. Ilyen lehetőséget biztosít például az OTP Egészségpénztár, a Patika Egészségpénztár, az Új Pillér vagy az MBH Gondoskodás Egészségpénztár is.

A törlesztés igazolására szinte minden pénztárnál van lehetőség több havonta összevontan is, ami szintén egyszerűsíti az ügyintézést.

Házaspárok duplán spórolhatnak

Több egészségpénztár lehetővé teszi, hogy ha a hitelben a házaspár mindkét tagja adóstársként szerepel, akkor saját egészségpénztári számlájukról mindketten törleszthetnek a hitelbe. Így az ez után járó adóvisszatérítést is duplázhatják.

Ezt a lehetőséget szintén több egészségpénztár biztosítja. Így a háztartás a jövő évben várhatóan összesen 215 136 forintot takaríthat meg a lakáshitelén a duplázással.

A lakáshitel törlesztésén kívül azonban számos más szolgáltatást is kínálnak az egészségpénztárak. Aki jár magánorvoshoz, vásárol gyógyszert, gluténmentes termékeket vagy gyermeket nevel, annak mindenképpen megéri egészségpénztári számlát nyitnia.