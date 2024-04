Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A burnout szindróma, azaz a kiégés és a fokozott stressz nemzetközi kutatások alapján tízből akár minden harmadik, egyes foglalkozások és országok esetében pedig minden második dolgozót is érintheti – írja a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.

A legnagyobb kockázatnak a nők és a közvetlenül ügyfelekkel dolgozók vannak kitéve. Beleértve a kereskedelmi szektort, az oktatást és az egészségügy területét, de a probléma minden gazdasági szektorban megjelenik.

A jelenség következtében gyakori a munkavállalóknál az elköteleződés hiánya, amely a világgazdaság éves GDP-jét akár 9 százalékkal is visszavetheti.

A munkavállalói elköteleződés Európában a legalacsonyabb a világ nagy régiói közül, összesen a munkavállalók 13 százalékra jellemző. A kiégés tekintetében Magyarország a középmezőnybe tartozik.

Több kutatás is készült



A nemzetközi felmérések a kiégés magas arányát mutatják. Például a Microsoft 2022-ben 20 ezer embert kérdezett meg a világ 11 országában. Az alkalmazottak közel 50 százaléka és a vezetők 53 százaléka mondta azt, hogy kiégett a munkahelyén. A felmérést a vállalattól független kutató cég, az Edelman Data and Intelligence végezte 20 006 teljes munkaidőben foglalkoztatott vagy önálló vállalkozó körében, számos szektorra kiterjedően. A vizsgált országok közé tartozott Ausztrália, Új-Zéland, Kína, India, Japán, Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Brazília, Kanada és az Egyesült Államok.

Hasonló témában végzett vizsgálatot a Gallup és a Workhuman HR technológiai vállalat által együttműködve. A 11 európai országban 12 ezer alkalmazott bevonásával készült tanulmány szerint Írországban, az Egyesült Királyságban és Belgiumban 10-ből 3 megkérdezett „nagyon gyakran” vagy „mindig” kiégettnek érzi magát. Az összes többi vizsgált országban alacsonyabb a munkavállalói kiégés szintje. A skála másik végén Svájc áll, ahol 10-ből átlagosan 1,5 válaszadó mondta, hogy gyakran érzi magát kiégettnek. A felmérés arra is kitért, milyennek érzékelik a munkahelyi stressz szintjét. Belgium és Írország a tekintetében is gyengén teljesített, mindkét országban 10-ből 6,5 munkavállaló nyilatkozott úgy, hogy „nagy részében” tapasztalt stresszt. Ez magasabb arány volt, mint az összes többi vizsgált országban, eközben az Egyesült Államokban a válaszadók tapasztalták a legkisebb valószínűséggel a feszültséget.

A McKinsey & Company tanulmánya pedig azt állapította meg, hogy Ázsiában majdnem minden harmadik alkalmazott tapasztalja a kiégés tüneteit.

A kontinensen a női alkalmazottak és a közvetlenül ügyfelekkel foglalkozók számoltak be magasabb szintű kiégésről, depressziós tünetekről és szorongásról.

A Spring Health 2020-as kutatása alapján az amerikai munkavállalók 76 százaléka számolt be kiégésről. A Capital One és a Capital One Insights Center által készített 2022-es felmérés alapján az Egyesült Államokban a kisvállalkozások tulajdonosainak 48 százaléka azt mondta, hogy az elmúlt hónapban kiégést tapasztalt. Esetükben is a gondozói tevékenységet végző vezető beosztású dolgozók (53 százalék) és a női cégtulajdonosok (53 százaléka) érzékelték leginkább a kiégés tüneteit, miközben a férfiak esetében ez az arány kisebb volt (41 százalék) – írja a Oeconomus elemzése.