Az elmúlt hetekben több nagy autóipari szereplő - köztük a Volkswagen és a Bosch - is termelési gondokkal küzdött a Nexperia chipjeinek hiánya miatt. A kínai hatóságok most bejelentették, hogy a holland központú, de kínai tulajdonú vállalat termékei ismét exportálhatók civil, például járműelektronikai felhasználásra - írta a vg.hu.

A döntés enyhítheti a globális félvezetőhiányt, amely az elmúlt hónapokban több európai és ázsiai gyártási láncot is megbénított. A Nexperia chipek olyan alapvető rendszerekhez szükségesek, mint a motorvezérlés, a biztonsági szenzorok és az elektromos járművek energiaellátása.

Kapcsolódó Hatalmas bajban a Volkswagen csoport

A fordulat nem sokkal Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozója után történt. A kínai kereskedelmi minisztérium közölte, hogy kész megvédeni a globális chipellátási lánc stabilitását, és már megérkeztek az első szállítmányok a gyártókhoz.

Szakértők szerint ugyanakkor a helyzet továbbra is bizonytalan, mivel a Nexperia-ügy újabb jele annak, mennyire kiszolgáltatott a globális ipar a technológiai feszültségeknek.

Az ügy előzménye, hogy a holland kormány szeptember 30-án átvette a világ egyik legnagyobb autóipari félvezető-beszállítója, a Nexperia feletti irányítást, arra hivatkozva, hogy a kínai tulajdonos a gyártás egy részét Kínába akarta áthelyezni, ami „európai gazdasági biztonsági kockázatot” jelentett volna. Peking válaszul október 4-én exporttilalmat vezetett be a Nexperia Kínában csomagolt termékeire, amivel gyakorlatilag elvágta az európai autógyártókat az ellátástól.

A következmények azonnal érezhetők voltak: olyan nagyvállalatok, mint a Volkswagen, a BMW vagy a Bosch, napokon belül jelezték, hogy kifogyóban vannak a készleteik. A helyzetet súlyosbította, hogy a Nexperia termékei nem csúcstechnológiás chipek, hanem olcsó, alapfunkciókat ellátó egységek, amelyek nélkül viszont egyetlen modern autó sem gyártható le.