Az MBH Bank is meghirdette a lakossági számlákra érvényes új kondíciós listáját. A pénzintézet díjakat emel a tavalyi átlagos inflációnak megfelelően. Ezzel hétre nőtt azon bankok száma, amelyeknél drágulnak a lakossági bankszámlák – áll a Bankmonitor csütörtöki közleményében.

Emlékeztetnek, gyakorlatilag minden évben tavasszal szembesülhetnek a számlatulajdonosok azzal, hogy a költségek emelkednek. A bankoknak ugyanis lehetőségük van arra, hogy az előző év fogyasztói árindexének megfelelően (azaz az infláció mértékével) megemeljék a számlákhoz kapcsolódó díjakat, költségeket. Jelezték:

Ez minden évben lezajlik, idén azonban kicsit fájdalmasabb a folyamat, hiszen a tranzakciós illeték miatti díjemelések éppen csak befejeződtek. Azaz fél éven belül már másodszor emelkednek a számlaköltségek.

Ez nemcsak az alapdíjra, hanem az egyes megbízások költségére is érvényes lehet. Idén is elérkezett ez az időszak és sajnos a menetrendszerű áremelkedés nem marad el. Legutóbb épp az MBH Bank jelentette be, hogy drágulni fognak a lakossági számlacsomagjai.

Ezzel a lépéssel 5 nagybank és további két kisebb pénzintézet már biztosan megemeli a számladíjakat az infláció mértékének megfelelően.

A CIB Banknál 2025.04.01-től növekednek a díjak.

A KDB Banknál 2025.04.01-től emelkednek a díjak.

A K&H Banknál 2025.04.01-től emelik a díjakat.

A MagNet Banknál szintén 2025.04.01-től változnak a lakossági számlák díjai.

Az MBH Bank esetében 2025. 04.30-tól, vagy 2025.05.01-től korrigálják a díjakat. (Attól függően, milyen számlával rendelkeznek az ügyfelek).

Az OTP Banknál 2025.03.01-től módosulnak a számlaköltségek.

Az UniCredit Banknál 2025.03.01-től nőnek az infláció miatt a számlaköltségek.

Ezzel hétre emelkedik azon bankok száma, amelyek megemelik a lakossági ügyfeleik számlaköltségeit az infláció miatt.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a többi bank nem lépi meg ezt a díjemelést. Elképzelhető, hogy még nem jelentették be ezt a díjváltozást.

Az egyetlen jó hír, hogy a tavalyi infláció mérsékelt volt: a KSH mérése alapján az éves átlagos áremelkedés 3,7 százalékra rúgott. Az egyes bankok legfeljebb ilyen mértékben emelhetik a díjaikat. Természetesen az sem biztos, hogy az összes csomagnál minden díj ilyen mértékben fog változni. Lehetnek olyan bankszámlák, illetve egyes számlákon belül olyan megbízások, kiegészítő szolgáltatások, melyek díja nem, vagy csak kisebb mértékben fog emelkedni.

Azt már mi is megírtuk, hogy a vállalkozások sem ússzák meg a díjemelést, a bankok ott is megkezdték a díjmódosítást.