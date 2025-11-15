„A luxusutazók igényeit ma már egyértelműen abba az irányba látjuk elmozdulni, hogy az utazás ne pusztán élvezetekről szóljon, hanem hogy értelmesen használják a rendelkezésükre álló időt, valódi tartalommal és értékkel töltsék meg a pihenést: a test és a lélek is feltöltődjön, és őszinte, személyre szabott törődést tapasztaljanak” – mondta az Economxnak Szilasi Cintia, a Melea Hotel regionális értékesítési stratégiafejlesztője.

A vendégek egyre inkább az egyedi élményeket, testreszabott szolgáltatásokat és a wellbeinghez kapcsolódó prémium tartalmat keresik; a minőség és a márkaérték még fontosabbá válik. Annak lehet piaci előnye manapság, aki hiteles, tartalmas luxusélményt kínál – nem csupán kényelmet.

Budapest vs. vidék

A hazai és régiós luxusszálloda-piac kifejezetten élénk. A kereslet nő, a foglaltság és az átlagárak is emelkednek, főleg Budapesten. Bár a fővárosi ötcsillagos szállodák értékesítési csapatai egyre nagyobb versennyel néznek szembe az új nyitások miatt, bízunk benne, hogy a növekvő kereslet továbbra is arányban marad a kínálat bővülésével.

Vidékre nehezebb lecsalogatni a külföldi luxusutazókat – sokszor még mindig az a kép él bennük, hogy Magyarország egyenlő Budapesttel. Az első hazai longevity-szemléletű szállodaként több csatornán igyekszünk megszólítani ezt a közönséget, de érezhetően kisebb a bizalmuk, mint a fővárosi hotelek iránt. Ezen egyszerre kell dolgozni egyéni márka- és országimázs szinten is.

Egészségtudatosság és a hotelek

„A magyar vendégkör döntéseiben az ár-érték arány és a szolgáltatások változatossága emelkedik ki. Fontos hangsúlyozni, hogy bár egy ötcsillagos szálloda esetében az árak magasabbak lehetnek, mi törekszünk arra, hogy vendégeink valódi értéket kapjanak a befektetésükért. Az a célunk, hogy a minőség, a szakértelem és a személyre szabott egészségkoncepció révén egyedülálló élményt kínáljunk, amely megéri az árát” – hangsúlyozta Szilasi Cintia.

A nyugat-európai és közel-keleti vendégek jellemzően inkább az egyediségre, a presztízsre és a személyre szabott élményekre fektetik a hangsúlyt. Az utazásra szánt költségkeretük is eltérő dimenziókban mozog, ami befolyásolja az elvárásokat és a fogyasztási szokásokat is.

Mennyi időre foglalunk?

A pandémia óta a vendégek sokkal impulzívabban hoznak döntéseket – a foglalási ablak nagyon rövid lett, kevesen terveznek előre, és sokan egyszerűen nem is szeretnének vagy nem mernek hosszú távra elköteleződni.

Az egészségmegőrzéshez való viszony inkább attól függ, mit várnak el a tartózkodásuktól. A Meleába – mint egészségközpontú, prevencióra fókuszáló szállodába – vannak, akik csak egy-egy éjszakára érkeznek feltöltődni, viszont ezek a rövidebb pihenések természetesen nem tudják ugyanazt az eredményt nyújtani, mint egy 6–7 éjszakás, mentális egészségre fókuszáló program.

A wellbeing- és egészségközpontú szállodák esetében általában nagyobb a hajlandóság a hosszabb tartózkodásra, de kevésbé érezzük, hogy ez közvetlenül a pandémiával függene össze.

Már nem feltétlenül luxus

Az Economx felvetését megerősítették, miszerint elképzelhetőnek tartják-e, hogya longevity eltolódik a prémium szegmenstől, és a középkategóriás vendégeknél is ugyanolyan fontos szempont lesz. A longevity, vagyis a hosszú, egészséges élet iránti igény nem kizárólag a prémium kategóriára jellemző; a wellness-szektor széles spektrumán, a természetközeli, egyszerűbb helyszínektől a legmagasabb szintű luxusmegoldásokig terjed a kereslet. Már nem luxus kizárólagosságról beszélünk, hanem egyre inkább elterjedő, tudatos életmód iránti keresletről.

„Fontos azonban megjegyezni, hogy Magyarországon még sok tévhit él a longevity típusú szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen az árképzés terén. Mi a Meleánál igyekszünk ezt a megítélést ár-érték arányban is ellensúlyozni: prémium színvonalú szállást és preventív szemléletű programokat kínálunk, emellett tudatosan alakítottunk ki kisebb medical és beauty szolgáltatáscsomagokat is, amelyek néhány napos tartózkodásra is foglalhatók, elérhető áron – így a hazai közönség számára is hozzáférhetővé tesszük a longevity szemléletű élményt” – mondta Szilasi Cintia.