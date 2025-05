A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az EXIM Magyarország 2025. május 5-én bővítette a Demján Sándor Program keretében elérhető finanszírozási lehetőségeket a jövő exportőrei forgóeszközhitel bevezetésével. Az új, fix kamatozású konstrukció a kis- és középvállalatok, valamint meghatározott feltételek mellett a nagyvállalatok számára is elérhető volt. A hitelt működési kiadások fedezésére, készletbeszerzésre, a vevőkör bővítésére, valamint – egyedi kondíciókkal – ingatlanfejlesztési célokra lehetett igénybe venni. A kormányzati célkitűzésekkel összhangban a program lehetőséget biztosított arra is, hogy a forrást lakáscélú ingatlanprojektekhez kapcsolódó forgóeszközök finanszírozására használják fel a vállalkozások, így a kisebb volumenű lakásfejlesztések is kedvezményes hitelhez juthattak.

Az összesen öt nap alatt kimerült, 250 milliárdos keretösszegre a hazai vállalkozások összesen 415 db kérelmet nyújtottak be. Ennek 80 százaléka – összesen 332 darab – forintalapú finanszírozásra irányult, míg a fennmaradó 20 százalék – összesen 83 darab – pedig euróalapú finanszírozásra. A beérkezett igénylések 76 százaléka érkezett a kkv-szektorból, amely alapján a legtöbben a feldolgozóipar, a kereskedelem, az építőipar és az ingatlanszektor területéről jelentkeztek. Az EXIM Magyarország folyamatosan dolgozza fel a kérelmeket.

Nagy volt az érdeklődés

„A forgóeszközhitel-termékre hatalmas volt az érdeklődés, fontos azonban megjegyezni, hogy a keretösszeg ilyen gyors kimerüléséhez hozzájárult pénzügyi partnereink, a kereskedelmi bankok előzetes tájékoztatása az új konstrukciókat illetően, lehetővé téve számukra a felkészülést és az érdeklődő magyar vállalkozások időben történő tájékoztatását. Célunk, hogy a hazai cégek gyorsan, átlátható feltételek mellett férjenek hozzá a szükséges finanszírozáshoz, támogatva ezzel üzleti fejlődésüket és sikeres külpiaci szerepvállalásukat” – mondta Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

Az EXIM Magyarország a Demján Sándor Program keretében hazai vállalkozások belföldi fejlesztéseihez, illetve exportőrök és elsőkörös beszállítóik számára egyaránt nyújt befektetési és forgóeszközhiteleket, valamint lízingtermékeket, továbbá magyar cégek külföldi befektetéseit is támogatja. Az elindított gazdaságélénkítő kezdeményezések célja a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások méretugrásának elősegítése, az exportképességük erősítése, a zöld beruházások támogatása, valamint a kifektetések finanszírozásához való hozzájárulás.

,,A Demján Sándor Program elemeinél figyelünk a vállalati visszajelzésekre, a konstrukciókat folyamatosan a piaci igényekre igyekszünk hangolni annak érdekében, hogy minél több vállalkozás számára lehetőséget biztosítsunk a fejlődésükhöz szükséges források igénybevételére. Számos piaci jelzés érkezett, hogy a beruházásokhoz, illetve a fogyasztás felépülése kapcsán megnövekedett kereslethez kapcsolódóan a vállalatoknak szükségük van forgóeszköz-finanszírozásra is. Az EXIM Magyarország 250 milliárd forintos hitelkeretének gyors kimerülése azt igazolja, hogy a lehetőségek további bővítésén partnerszervezeteinkkel tovább kell dolgozunk” – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalatok fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.