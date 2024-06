Elhappolják a magyar kkv-k elől a piacot, fájdalmas a növekedés

Egyre több magyar vállalat terjeszkedik külföldön, köztük számos kis- és középvállalkozás is. Elsősorban a korlátozott hazai piac miatt kutatnak új lehetőségek után a határokon túl, mindez a profitjukat és a versenyképességüket is növelheti. Egy friss kutatás szerint a kkv-k ötöde már tervezi a külföldi beruházásokat, célpontjaik között szomszédos és nyugati országok is szerepelnek.