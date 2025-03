A Bankszövetség szerint kellenek az ATM-ek, de a részletekre is figyelni kell

A Magyar Bankszövetség teljes mértékben egyetért a kormány azon törekvésével, hogy minden településen legyen ATM, de azt is szeretnék elérni, hogy ezek telepítésében azok a külföldi székhelyű bankok is vegyenek részt, amelyek magyaroknak is állítanak ki bankkártyát.