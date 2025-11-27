Az orosz erők teljesen bekerítették Krasznoarmejszket (ukrán nevén Pokrovszkot) és Dimitrovot (Mirnohrad) a donyecki régióban - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) csúcstalálkozóját követően Kirgizisztán fővárosában, Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén.

Az orosz államfő szerint az orosz hadsereg számára minden fronton pozitív a dinamika,

a műveleti területeken az előrenyomulás üteme gyorsul, az orosz erők Sziverszkért harcolnak, szinte teljes ellenőrzésük alá vonták Vovcsanszkot, és másfél kilométerre megközelítették Huljajpoljét. Mint mondta, az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon.

Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények. Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt

- hangoztatta Vlagyimir Putyin, aki szerint az ukrán fél csupán októberben több mint 47 ezer embert veszített, és egyre nő a különbség a veszteség és a Kijev által a harci övezetbe küldött katonák száma között, azonkívül a dezertálási ráta aránya nagyon magas.

Elmondta, hogy Moszkva tanulmányozta az ukrajnai rendezésre vonatkozó eredeti amerikai tervet, majd a genfi amerikai-ukrán találkozó utáni változatot. Leszögezte, hogy ez nem szerződéstervezet, csak egy lista a megvitatandó kérdésekről. Ismételten egyetértését fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az amerikai kezdeményezés alapjául szolgálhat a jövőbeli megállapodásoknak, de, mint mondta, ezt le kell fordítani a diplomácia nyelvére.

Le kell ülni, és komolyan meg kell vitatni, ott minden szó számít

- fogalmazott.

Megerősítette, hogy a jövő héten amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Ezen Oroszországot külügyminisztériumi tisztségviselők és Vlagyimir Megyinszkij elnöki megbízott képviselik majd.

Putyin értelmetlennek nevezte, hogy a jelenlegi ukrán hatóságokkal írjanak alá dokumentumokat. Megismételte álláspontját, miszerint csak az ukrán parlament mandátuma hosszabbodik meg hadiállapot idején, az elnöké nem.

Az ukrán vezetés alapvető stratégiai hibát követett el, amikor nem merte megrendezni az elnökválasztást, aminek következtében az elnök elvesztette legitim státusát

- hangoztatta.

Hangsúlyozta: Oroszországnak szüksége van arra, hogy az „új területeit” elismerjék a főbb nemzetközi szereplők, de Kijev elismerésére nincs. Közölte, hogy a Krím és a Donyec-medence orosz területként való amerikai elismerése kérdésének a Washingtonnal folytatandó tárgyalások tárgyát kell képeznie.

Leszögezte:

Moszkva kész szerződésben rögzíteni, hogy nincs szándéka megtámadni az Európai Uniót, és kész a párbeszédre az összeurópai biztonságról, ha a Nyugat is így akarja.

Oroszországnak a G7 csoportba való esetleges visszatérésével kapcsolatban azt mondta, hogy Moszkva nem kérte oda a felvételét, de soha nem utasítja el a kapcsolatokat ebben a formában, amelyek az amerikai terv megvalósításával lehetségessé válnak. Mint mondta, Moszkva nyitott az együttműködésre, de nem kapott meghívást a szervezetbe.

Vlagyimir Putyin azt is hangoztatta, hogy a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete senki számára sem jelent fenyegetést, de készen kell állnia a tagállamai elleni bármilyen agresszió elhárítására.