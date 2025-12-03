Az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások jó úton haladnak, de biztosítani kell, hogy a tárgyalóasztalnál Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán. A NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozójára érkezve közölte: ehhez az országot a lehető legerősebbé kell tenni katonai szempontból.
Ennek érdekében a „létfontosságú amerikai felszerelések beszerzését" sürgette, amelyek közül az elfogó vadászgépeket és a légvédelmi rendszereket emelte ki, hangsúlyozva, hogy ezek „létfontosságúak az ukrán civilek és a polgári infrastruktúra biztonságának megőrzése érdekében".
A NATO-főtitkár a Kremlben kedden kezdődött, az ukrajnai rendezésről szóló amerikai-orosz tárgyalásokkal kapcsolatban örömét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok elnöke – megtörve a jeget – elindította a békefolyamatot. „Csak az Egyesült Államok volt képes erre Trump elnök vezetésével" – jelentette ki.
Hangsúlyozta: a békefolyamat immár zajlik, és remélhetőleg eredményekhez vezet. Ha a folyamat túl sokáig tart, vagy mégsem vezet eredményre, akkor biztosítani kell, hogy Oroszország megértse: Ukrajna támogatása folytatódni fog, valamint annak szavatolása, hogy az Egyesült Államok és Európa együttműködésében megvalósuló szankciók a lehető legnagyobb hatást gyakoroljanak az orosz gazdaságra.
„Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait" – fogalmazott a NATO-főtitkár.
