A cseh államfő kedden délután rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy

az éjjeli órákban tanácsadóján keresztül két olyan SMS-t is kapott, amelyeket rendkívül súlyosnak és zsarolási kísérletnek tart.

Az MTI azt írja, az elnök szerint a külügyminiszter, az Autósok kormánykoalíciós párt elnöke már hosszabb ideje igyekszik nyomást gyakorolni rá, hogy nevezze ki Filip Tureket, a párt tiszteletbeli elnökét környezetvédelmi miniszternek.

„A köztársasági elnök elleni fenyegetést és zsarolást teljes mértékben elfogadhatatlannak tekintem bármilyen demokratikus országban” – jelentette ki Petr Pavel. „Másfelől fontosnak tartom, hogy a polgárok tudják, hogyan képviselik érdekeiket az általuk megválasztott képviselők” – szögezte le az elnök, aki a neki szóló külügyminiszteri SMS-üzeneteket nyilvánosságra hozta.

A politikus úgy véli, hogy az ilyen eljárások kárt okozhatnak Csehország megítélésének és megbízhatóságának a világban.

Saját nevemben elmondhatom, hogy rám semmiféle megfélemlítés nem hat, és továbbra is elsősorban a Cseh Köztársaság alkotmánya szerint fogok eljárni

– jelezte Petr Pavel, majd hozzátette, hogy az SMS-eket átadja a biztonsági szolgálatoknak és a jogászoknak, vizsgálják meg, nincs-e szó zsarolásról.

Macinka az SMS-ekben azt írta: amennyiben az elnök szerdáig nem lép Filip Turek ügyében, kellemetlen információk kerülhetnek róla napvilágra.

„Nyugalma lehet (az elnöknek), ha (Filip) Turek a környezetvédelmi minisztériumban lesz. Az ügyben élvezem a kormányfő támogatását, hogy az SPD álláspontjáról ne is beszéljek” – írta a külügyminiszter a Szabadság és Közvetlen Demokráciára célozva.

„Amennyiben valóban élvezi a kormányfő támogatását, akkor Petr Macinka kijelentései nemcsak az új kormány hatalommegosztáshoz való viszonyulását szemléltetik, de egyben bizonyítékok arra is, hogy kül- és biztonságpolitikánk lényeges kérdései személyes rosszindulat és érdekek rabjaivá váltak” – véli az államfő.

„Macinka szavai nagyon szerencsétlenek, én így biztosan nem beszélnék, nem az én stílusom”

– reagált a CTK hírügynökségnek nyilatkozva Andrej Babis kormányfő. Úgy látja, hogy Macinka és az elnök tanácsadója közti magánjellegű kommunikációról van szó, s ezért „nincs szó zsarolásról”. A kormányfő megjegyezte, hogy ő mindig igyekezett korrekt viszonyt ápolni Petr Pavellel, s az esetleges nézeteltéréseket zárt ajtók mögött vitatták meg.

Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalícióban részt vevő SPD vezetője újságíróknak azt mondta, a vitában Petr Macinka oldalán áll.

A cseh ellenzék élesen bírálta a külügyminisztert, az államfőre kifejtett törvényellenes nyomásról beszél, és azt követeli, hogy a kormányfő azonnal menessze őt tisztségéből.