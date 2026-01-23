Külföldiek tették ki 2025 szeptember végén a teljes lakosság 10,2 százalékát Csehországban. Ez a hivatalos kimutatás szerint 1 107 403 embert jelent - jelentette a CTK cseh hírügynökség a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ) a prágai belügyminisztérium legújabb jelentésére hivatkozva.

Az előző negyedévhez viszonyítva a tavalyi év harmadik negyedévében a külföldiek száma 16 ezerrel, éves összehasonlításban pedig 28 ezerrel nőtt. A legtöbb külföldi Prágában, a legkevesebb a morvaországi Zlín régióban él. Az 1,4 milliós cseh fővárosban külföldiek teszik ki a lakosság mintegy 25 százalékát, számuk és arányuk folyamatosan növekszik – írja az MTI.

Szeptember végén mintegy 594 ezer ukrán, több mint 124 ezer szlovák, mintegy 69 ezer vietnami és körülbelül 38 ezer orosz állampolgár élt legálisan az országban. A magyar állampolgárok száma meghaladta a 20 ezret.

A CSU adatai szerint az ország lakossága 2024-ben éves szinten körülbelül 9000 fővel nőtt, és meghaladta a 10,9 millió főt, főként az országban tartózkodó külföldiek számának növekedése miatt. A tavalyi év első felében viszont a lakosság száma mérsékelten, mintegy 13 ezerrel csökkent.



A statisztikusok arra is rámutattak, hogy a jelenleg Csehországban élő külföldiek mintegy 80 százalékát EU-n kívüli országok állampolgárai teszik ki, míg a maradék 20 százalékot az uniós államok polgárai.

Óriási fordulat: páros lábbal szállt bele Ukrajnába a cseh vezető

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább. A cseh képviselőház elnöke bírálta a fegyverek küldését Ukrajnának, illetve az ukrán állam vezetését. Emellett elutasította Ukrajna európai uniós tagságát és éles kritikával illette az Európai Unió álláspontját ez ügyben.