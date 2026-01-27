Még az MSZP-s Horváth Csaba polgármestersége idején, 2023-ban a ZVK Development kft. 2,9 milliárd forintot fizetett volna az önkormányzatnak, hogy a Bosnyák tér mögötti irodaházakat felépítse. Most újra felvetették az alkut, ezúttal 1,5 milliárd forintért. Az indoklás szerint 13 kerületi iskola udvarának felújítására időközben 1,3 milliárd forintot kellett költeniük, ezért adnának most kevesebbet. A társaság 30 napon belül fizetni is Zuglónak.

Az ajánlat második részét képezi ugyanakkor egy új szakrendelő megépítése is, amelynél a Népszava szerint az áll, hogy figyelembe vették az önkormányzat igényeit és az ingatlanfejlesztői szempontokat.

Kapcsolódó Videón a most nyíló zuglói minipláza

A dokumentum szerint, „átfogóan nézve” az új szakrendelő teljes körű megvalósítását úgy tudnák elvállalni, ha az önkormányzat előbb ingyen átad Balázs Attila cégének egy önkormányzati tulajdonú területet az Örs vezér téren.

Ez a terület pedig jelenleg közösségi közlekedési funkciókat lát el, tucatnyi busz és troli indul innen.

Rózsa András zuglói polgármesternek címzett levélből a lap szerint az derül ki, hogy a vállalat előbb a buszmegállók helyére lakóházat építene, amelynek az alsó szintje lenne a szakrendelő, vagyis közvetlenül a Kerepesi út és a Nagy Lajos Király útja torkolatába építenék az egészségügyi intézményt.

Némi időprésként Balázs Attila felhívja a figyelmet a levélben, hogy az év végén befejezik a Bosnyák téri beruházást és levonulnak a területről. Ezért az együttműködésre is addig van reális esély.

Zugló polgármestere a lap szerint arra hívta fel a figyelmet, hogy az ajánlatot a két fél között fennálló viszony peren kívüli rendezésére tett javaslatként lehet értékelni. Szerinte a szakrendelőre vonatkozó beruházási javaslatról szóló döntés előtt azt kell eldöntenie az önkormányzatnak, hogy a meglévő szakrendelő rekonstrukciójával vagy új építésével oldja-e meg a kérdést. Ha az utóbbi mellett adják le a voksukat, akkor jön a kérdés, hogy hol.

Balázs Attila, akihez a ZVK Development Zrt. tartozik, a lap szerint baráti kapcsolatban áll Tiborcz Istvánnal. Rózsa András korábban a lapnak azt mondta, ha nem sikerül aláíratni a településrendezési szerződést a 6,7 hektáron új negyedet építő céggel, akkor perre mennek.