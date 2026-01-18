Sem pénzzel, sem fegyverrel nem szabad támogatni Ukrajnát, amelynek európai uniós tagságával sem lehet egyetérteni - nyilatkozta Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke az M1 aktuális csatornának.

A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom politikusát arról kérdezte a közmédia, hogy továbbra is tartja-e az újévi beszédét, amelyben a kormánykoalíciós politikus bírálta fegyverek küldését Ukrajnának, illetve az ukrán állam vezetését. Elutasította Ukrajna európai uniós tagságát és éles kritikával illette az Európai Unió álláspontját ez ügyben.

A politikus azt mondta, a támadások ellenére véleménye nem változott, ráadásul régen nem kapott annyi pozitív visszajelzést, mint a több millió cseh által megnézett beszédét követően.

Sokan jelezték számára, hogy végre elhangzott az igazság, az az igazság, amit ők féltek kimondani, ezért is szeretné elérni, hogy a cseh közszolgálati televízió is adja le a beszédét.

Felhívta a figyelmet: a cseh közmédia mindeddig csak kommentálta a beszédét és részleteket idézett belőle, ami „furcsa hozzáállás". Pontosan ezért is készítenek elő egy törvényt az új kormányban, amellyel eltörölnék a közmédia üzembentartási díjait, s azt akarják, hogy „a műsorszolgáltatás kiegyensúlyozott legyen, és minden politikai vélemény megjelenjen benne".

Az SPD-s politikus pártja álláspontját ismertetve közölte: az Ukrajnának szánt fegyverek és a pénz küldésének leállítását szorgalmazzák, azt pedig már sikerült is elérniük, hogy az eddig 1,9 milliárd koronát felemésztő lőszervásárlási kezdeményezésbe többé ne kerüljön cseh közpénz. Egyúttal kijelentették, hogy egyetlen cseh katona sem megy Ukrajnába, a jövőben sem.

Elmondta, hogy a kormánykoalíciónak 108 képviselője van a 200 fős parlamentben, a második legerősebb SPD pedig 15 fővel képviselteti magát. Létszámukhoz képest tehát szerinte már így is jelentős eredményeket értek el.

Az új közös kormányprogramban Ukrajnával kapcsolatban szerepel, hogy a kormány a konfliktus diplomáciai úton történő lezárására és a békére fog törekedni.

„Ez a mi programnyilatkozatunk és én ezt betartom" - rögzítette.

Az előző, Fiala-kormány teljesen eladósította a Cseh Köztársaságot, így a költségvetésben nincs pénz Ukrajnára. Az SPD számára a cseh állampolgár az első, ezért azt akarják, hogy „a cseh pénzek elsősorban a cseh emberekbe legyenek fektetve, hogy a cseh polgároknak jobb legyen".

Annak kapcsán, hogy újévi beszédét követően az ellenzék le akarta őt váltatni, kijelentette: „a kétségbeesett kapálózás megerősíti, hogy nincs semmilyen konstruktív, pozitív témájuk" és az ő leváltásával foglalkoznak a cseh emberek problémáinak megoldása helyett.

A mai ellenzék elvesztette a csehek bizalmát, a választásokat, mert „számukra Ukrajna volt az első helyen", elfeledkeztek a cseh emberekről.