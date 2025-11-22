Nagy tétje volt Donald Trump és Orbán Viktor két héttel ezelőtti találkozójának, ami Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése volt – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter arra reagálva, hogy írásban is megérkezett az engedély Paks II. építésével járó amerikai szankciók elengedéséről.

Ha Orbán Viktor nem tudott volna megállapodást elérni, akkor Magyarország energiabiztonsága hosszú távon került volna veszélybe, az energiaszámlák pedig karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Ezen megállapodás része volt az olaj- és gázszankciók alóli mentesség mellett, az új paksi atomerőmű építésének szankciók alóli mentessége is.

Szijjártó Péter szerint így felgyorsíthatjuk az új paksi blokkok építését, és ezzel garantálják Magyarország hosszú távú energiabiztonságát. Hozzátette, az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe.