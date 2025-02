Amerikai és orosz tisztségviselők ukrán tisztségviselők jelenléte nélkül folytattak diplomáciai tárgyalásokat Szaúd-Arábiában kedden – írja a Fox News.

A Marco Rubio külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov külügyminiszter által vezetett csoportok egy ukrajnai békemegállapodás feltételeit keresik, valamint tárgyalásokat folytatnak Donald Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleges találkozójáról. A szóvivők állítólag javaslatot tettek egy olyan lehetséges kimenetelre, amely tűzszünetet, ukrajnai választásokat, majd egy békemegállapodás aláírását foglalná magában.

A Fox News tudósítója X posztjában hozzátette, az USA és Oroszország háromlépcsős béketervet javasol több, a szaúd-arábiai tárgyalásokhoz közel álló külföldi diplomáciai forrás szerint. A terv tűzszünettel, választásokkal Ukrajnában, majd az új oroszbarát kormány békemegállapodásának aláírásával zárulna.

