Folytatódnak a szaúd-arábiai Rijádban az amerikai-orosz tűzszüneti tárgyalások, mindenekelőtt az energetikai létesítmények és a fekete-tengeri hajók elleni támadások részleges leállításáról. Bár Ukrajna korábban egyértelművé tette, hogy készen áll a teljes tűzszünetre, Vlagyimir Putyin orosz elnök feltételül szabta, hogy engedmények széles körét kéri, és mindenekelőtt szeretné kihasználni Washington „enyhülésének” előnyeit.

A múlt héten egy újdelhi biztonsági konferencián, ahol magas rangú orosz külpolitikai tisztviselők is részt vettek, Vjacseszlav Nikonov, az orosz parlamenti alsóház külügyi bizottságának elnökhelyettese úgy fogalmazott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin „kétoldalú napirendet” dolgoznak ki, amely „nem kapcsolódik Ukrajnához”.„Ukrajna a maga útján halad” – tette hozzá az orosz politikus, aki azt is kijelentette:

Putyin elnök számára az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatok fontosabbak, mint konkrétan Ukrajna ügye.

Fjodor Voitolovszkij, a moszkvai Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének igazgatója szerint Oroszország elfogadhatja az ENSZ békefenntartó erő Ukrajnába küldésének ötletét, ám csak azzal a feltétellel, hogy azoknak nem részei a NATO-csapatok. „Oroszország számára a hosszú távú perspektíva értékesebb, mint a taktikai tűzszünet” – tette hozzá Fjodor Voitolovszkij, aki egyben az orosz külügyi tárca biztonsági tanácsadó testületének tagja.

„Olyan modellel jelentkezhetünk, olyan modellt dolgozhatunk ki, ami lehetővé teszi mind Oroszország, mind az Egyesült Államok, mind pedig a NATO számára, hogy egymás érdekszféráját nem megsértve létezzenek egymás mellett.”

– jelentette ki Fjodor Voitolovszkij, aki a The New York Times-nak azt is elmondta, hogy egy ilyen alku elérése érdekében Oroszország az amerikai elnök üzleti szemléletére apellál. Voitolovszkij mindemellett azt is hangsúlyozta, hogy Donald Trump „üzletemberként” megértette: az orosz eszközök jelenleg alulértékeltek.