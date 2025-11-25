2022 és 2024 között közel háromszáz orosz állampolgár szerzett törvénytelenül román személyi igazolványt és útlevelet, leginkább a háborúban elesett ukrán katonák személyazonosságát felhasználva – írta a kronika.ro a G4Media híre alapján. Határrendészeti források szerint a listán orosz és ukrán multimilliomosok szerepelnek, akik mindannyian az Oroszországi Föderációban születtek.

Azokon kívül, akik ukránnak adták ki magukat, néhányan a Moldovai Köztársaságból származó románok leszármazottainak személyazonosságát használták fel.

Mindannyian ugyanolyan típusú, állampolgársági igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet a román konzulátusok állítottak ki.

A határőrséghez nemrég érkezett figyelmeztetés azokról a veszélyes bűnözőkről vagy oligarchákról, akik a Kremlhez kapcsolódnak, és felkerültek a nyugati országok szankciós listájára. A román hatóságoktól viszont útlevelet is kaptak, amelyek lehetővé tették számukra, hogy szabadon utazzanak az Európai Unión belül.

Az érintett személyek 15 000 és 40 000 euró közötti összeggel vesztegették meg az ország északi megyéiben tevékenykedő román hivatalnokokat.

Mint írják, Oroszországban körözött és Spanyolországba szökött kábítószercsempész is van azok között, akik egy háborúban elhunyt ukrán férfi személyazonosságát felvéve a hamis állampolgársági igazolvány alapján román személyi igazolványt és útlevelet kapott.

A külügyminisztérium és az állampolgársági hatóság még nem reagált az ügyben, az útlevélhatóság szerint szigorúan ellenőrzik az állampolgársági igazolványokat, és értesítik az illetékes intézményeket, ha gyanús dokumentumokat találnak.

Mint kiderült, az elmúlt hónapokban Bukarest 6. kerületének hatóságai több tucat pert indítottak, amelyekben orosz állampolgárok törvénytelenül megszerzett születési vagy házassági anyakönyvi kivonatainak érvénytelenítését kérték.