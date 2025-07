Megengedőbbek a németek az alkoholfogyasztó sofőrökkel szemben: míg Magyarországon 2008 óta érvényes a legszigorúbb zéró tolerancia elve a közúti közlekedésben – vagyis, a járművezetéshez tilos bármilyen mennyiségű alkohol fogyasztása, – legnagyobb nyugati partnerünknél jelenleg a 0,5 ezrelékes véralkoholszint a hivatalos tűréshatár.

Ez azt jelenti, hogy míg a hazai utakon – hasonlóképp Csehországhoz, Szlovákiához vagy például Szlovéniához –, ha a hatósági ellenőrzéskor bármennyit is kileng a szonda, az súlyos következményekkel jár, Németországban viszont kis mennyiségű alkohollal a vérben még nem feltétlenül fenyeget a büntetés terhe.

Úgy tűnik, ez egyelőre így is marad, mivel – bár a nyári balesetek növekvő száma miatt legújabban több tartomány kezdeményezi a teljes tiltást, – az új szövetségi kormány szerint pár korty alkohol még nem okoz gondot, ám a legálisan elérhető füves cigit senki ne szívja el indulás előtt.

Érkezik a csekk, ha megárt a szalonspicc

Annak, aki Németországba készül, érdemes tudnia: jelenleg tilos az alkoholfogyasztás vezetés közben a 21 év alatti fiatalok, a próbaidőn lévő, kezdő sofőrök, valamint a busz- és taxisofőrök számára.

Egyéb esetekben a 0,5 ezreléknél alacsonyabb véralkoholszintnél még büntetlen marad az autóvezető, kivéve, ha az ittas vezetés tipikus tüneteit produkálja – vagyis a csekély mennyiség, például egy pohár sör vagy bor elfogyasztásával járó „szalonspicc” hatását sem tudja biztonságosan viselni.

Akinél viszont 0,5 és 1,09 ezrelék közötti véralkoholszintet mér a szonda, közigazgatási szabálysértés miatt számíthat bírságra, míg 1,1 ezrelék vagy annál magasabb szint esetén az ittasnak minősülő autóvezető bűncselekményt követ el.

Az átutazók is sok balesetet okoznak

Mások mellett Brandenburgban is felszólaltak a politikusok az utazási szezonban gyakoribb közúti balesetek megelőzése érdekében – szerintük itt az idő, hogy a vezetés közbeni alkoholfogyasztás általános tilalmát országszerte törvényben rendeljék el – idézi a Die Zeit.

Emellett, az évtizedek óta tartó vita is újra fellángolt az autópályákon szükséges, egységes sebességkorlátozásról, habár a Német Gazdasági Intézet (IW) felmérése szerint nyugati partnerünknél a sofőrök többsége 130 km/h alatt halad azokon a szakaszokon is, ahol nincs korlátozás.

A konzervatív-szocdem szövetségi kormány viszont máris rövidre zárta a kérdést, meglepve a közvéleményt, mivel közölték: nincs szükségük az Európa szerte egyre többfelé jellemző szigorításokra a közlekedésben.

Pár korty nem olyan veszélyes, mint a marihuána

Sokan udvariasságból koccintanak egy társasági eseményen, és egy kis alkohol nem feltétlenül jelent problémát az autóvezetésben – fogalmazott a szövetségi közlekedési miniszter egy szombati interjúban, hozzátéve, hogy a jelenlegi, 0,5 ezrelékes határértéket „elegendőnek és hatékonynak” tartja.

A Süddeutsche Zeitung szerint viszont Patrick Schnieder úgy véli, hogy a Németországban 2024-ben engedélyezett kannabiszhasználat ​​hatása meglehetősen kiszámíthatatlan, ezért ebben szigorításra kell számítani.

Kitért arra is: a német autópályákon az átlagsebesség nem éri el a 115 kilométert óránként, ráadásul sok helyen már most is vannak korlátozások, illetve forgalomlassító építkezések és dugók – ezért felesleges egységesíteni a megengedett sebességet.

A kereszténydemokrata miniszter szerint az időseknél sem kell erőltetni a kötelező vezetési vizsgát, mivel a korcsoportok elemzései alapján kevesebb balesetet szenvednek el, mint a fiatalok.

Igaz ugyanakkor, hogy a statisztikai hivatal 2023-as jelentése szerint, ha a 75 év felettiek autóval ütköznek, nagyobb arányban ők a közvetlen felelősök, mint a náluk fiatalabb sofőrök – jegyzi meg a Spiegel.