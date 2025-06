Az elmúlt években drámaian megnőtt a közterületi kamerák száma Magyarországon. Budapesten például már több mint három kamera jut ezer lakosra, amivel európai szinten is az élmezőnyhöz tartozunk – számolt be a Helló Magyar.

Eredetileg a bűncselekmények megelőzése volt a cél, de ma már az illegális szemétlerakástól a tilosban parkolásig sok mindenre figyelnek a lencsék.

A szabálysértések, amelyek most már pénzbe kerülnek

A portál összefoglalta, mely közterületi szabálysértésekért kiszabható bírságok emelkedtek 2025-ben:

Kutyapiszok ott hagyása : az eltakarítás elmulasztása esetén a bírság összege 5 ezer és 150 ezer forint között mozoghat önkormányzattól függően.

: az eltakarítás elmulasztása esetén a bírság összege 5 ezer és 150 ezer forint között mozoghat önkormányzattól függően. Póráz nélküli sétáltatás: a kutyák közterületen való póráz nélküli sétáltatása szabálysértésnek minősül, a bírság mértéke mintegy 6 és 65 ezer forint forint között változhat.

a kutyák közterületen való póráz nélküli sétáltatása szabálysértésnek minősül, a bírság mértéke mintegy 6 és 65 ezer forint forint között változhat. Illegális szemétlerakás : aki engedély nélkül helyez el hulladékot közterületen, az 20 - 50 ezer forintos helyszíni bírságra számíthat.

: aki engedély nélkül helyez el hulladékot közterületen, az 20 - 50 ezer forintos helyszíni bírságra számíthat. Szabálytalan tűzijáték : akár 200 ezer forintos bírságot is eredményezhet.

Közlekedési szabályszegés: a közlekedési szabálysértések esetén a bírságok összege 50 és 468 ezer forint között mozoghat.

: akár 200 ezer forintos bírságot is eredményezhet. Közlekedési szabályszegés: a közlekedési szabálysértések esetén a bírságok összege 50 és 468 ezer forint között mozoghat. Alkoholfogyasztás közterületen: nyilvános helyeken, például parkokban, játszóterek, megállók vagy közintézmények környékén való alkoholfogyasztás esetén a szabály megszegése 5 és 50 ezer forint közötti bírságot vonhat maga után.

Sok városban már konkrét esetek alapján osztanak ki büntetéseket – és a meglepett lakók csak akkor értesülnek erről, amikor megérkezik a csekk.

A Szitakötő már lát – és felismer

A Dragonfly (magyarul Szitakötő) projekt keretében egy országos szintű kamerahálózat kiépítése zajlik, akár 35 ezer kamera bekötésével. A rendszer arcfelismerő technológiát is használ, amely a rendőrség és az önkormányzatok közös adatbázisát is eléri. A 2025-ös jogszabály-módosítás alapján már békés tüntetések résztvevőit is azonosíthatják, ami komoly jogi és etikai vitákat szül.

A felvételek törlése jogszabályhoz kötött – például ha nem történik jogsértés, 30 nap után törölni kell.

Egy biztos: amit tegnap „apró szabályszegésnek” hittünk, azt ma már rögzítheti egy kamera – és hónap végén a pénztárcánk bánhatja.