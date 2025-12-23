Szigorodnak a halasztott fizetés szabályai 2026. november 20-tól, amikor a fogyasztói hitelekről szóló törvény (Fhtv.) módosítása életbe lép – számol be az MTI.
A változások értelmében bizonyos BNPL (Buy Now, Pay Later) konstrukciókra a fogyasztási hitelekre vonatkozó előírások lesznek érvényesek, beleértve a hitelképesség-vizsgálatot és a részletesebb tájékoztatást.
Az instacash és a Milpay szerint a szigorítás nem veszélyezteti a szolgáltatás jövőjét, mivel rendszereik már most megfelelnek a szabályoknak
– közölte Bruzsa Géza, a két cég vezérigazgatója.
A BNPL-t érintő módosítás hátterében uniós fogyasztóvédelmi célkitűzések állnak.
